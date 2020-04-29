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Ãåíåðàëúò: Èçâèíÿâàì ñå íà âñè÷êè áúëãàðè
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:09 / 29.04.2020Êîìåíòàðè (100)151
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"Ïðåíîñèòåëèòå íà ëîøè âåñòè ãè óáèâàò, íà ïúò ñìå äà íè óáèÿò. Èçâèíÿâàì ñå íà íàøèòå ñúíàðîäíèöè, ÷å íå âèíàãè âåñòèòå ñà îïòèìèñòè÷íè". Òîâà çàÿâè íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêè ñúâåò íà÷àëíèêúò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá çà áîðáà ñ COVID-19 ãåí. Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè. 

"Åäíî íåùî ñúñ ñèãóðíîñò ìîæå äà ñå òâúðäè - â Áúëãàðèÿ ñå íàáëþäàâà íèñêà ñìúðòíîñò. Ôàêò å, ÷å çàãèíàëèòå ñà ñ òåæêè ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, íî òå íÿìàøå äà çàãèíàò óòðå èëè âäðóãèäåí", ïîä÷åðòà òîé.

"Ìíîãî äîáðà å îðãàíèçàöèÿòà â ïàðêîâåòå. Îáñúæäàò ñå ìíîãî ìåðêè ñ õîðèçîíò ñåïòåìâðè, îêòîìâðè, íîåìâðè. Â à
áñîëþòíî âñè÷êè ñôåðè, êîèòî ñåãà ñà çàìðåëè. Òîâà å íåùî, êîåòî ùå ñå îáÿâè îò ïðàâèòåëñòâîòî, íå îò íàñ", ðàçÿñíè øåôúò íà ÂÌÀ. 

Ïî ïîâîä ìåðêèòå çà ïî÷èâíèòå äíè îêîëî 1 ìàé ãåí. Ìóòàô÷èéñêè çàÿâè, ÷å íàñòîÿùèòå ÊÏÏ-òà è ïðàâèëàòà çà ïðåìèíàâàíåòî èì ñà äîñòàòú÷íè è íÿìà íóæäà îò äîïúëíèòåëíè.




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Ïúðâî íå íèêàêúâ ãåíåðàë, à øåô íà ÂÌÀ. Âòîðî íå å âèðóñîëîã, à êîðåìåí õèðóðã. Òðåòî íà Áîéêî ìó òðÿáâàøå íÿêîé êîéòî äà áúäå èçïîëçâàí è çàõâúðëåí - ïðèìåðè áîë. Îñâåí òîâà ñå âèäÿ ÷å ðåøåíèÿòà ãè âçåìà òèêâàòà, à ÍÎÙ å ñàìî ïàðëàìà.
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Áåç ïàðè÷êè è ãëàäíî îêî ëîøî ãëåäà
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Ìàñêàðè ãàäíè.Íå íàïðàâèõà íèùî ïî âúïðîñà äà ïóñíàò äåöàòà íà ó÷èëèùå,ùå ñè ñòîÿò âêúùè ïàê.Òîâà å.
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Íå çíàì , êàêúâ íàðîä ñìå , 50% îò áúëãàðèòå îùå âÿðâàò ,÷å íÿìà êîðîíàâèðóñ ñëåä âñè÷êî êîåòî ñòàâà ïî ñâåòà , ñúùèòå âÿðâàò â 5Ã óáèâà è ,÷å Áîðèñîâ íàãîâîðèë Ìåðêåë , Ìàêðîí è Òðúìï äà ëúæàò çà äà âçåìå åâðîïàðè , íÿìàì äóìè ,÷å ñìå ïðîñòè , ÿñíî ,íî ÷å ñìå ñóïåð ïðîñòè , òîâà âå÷å å ïðåêàëåíî ðŸ˜®
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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè, ìîæåòå äà ñå èçâèíèòå ñàìî çà òîâà, ÷å îáðúùàòå âíèìàíèå íà ìàëîóìíèöèòå è ìðúíêà÷èòå. Ñúâåñòíèòå è èíòåëèãåíòíè õîðà çíàåì ïðåç êàêâî ìèíàâà öÿëîòî ÷îâå÷åñòâî, âêëþ÷èòåëíî è íèå, è âè ïîäêðåïÿìå. Äà, íà ìîìåíòè ïðèåõòå ïðîòèâîðå÷èâè ìåðêè, äàæå íÿêîè îòêðîâåíî ãëóïàâè, íî âàæåí å êðàéíèÿ ðåçóëòàò è ôàêòúò, ÷å Áúëãàðèÿ å â ÷åëíèòå ìåñòà íà íàé-ìàëêî çàðàçíè è ïî÷èíàëè íå ïðîñòî â Åâðîïà, àìè â öåëè ñâÿò! È òîâà ñúñ ñèãóðíîñò íå å áëàãîäàðåíèå íà õèëÿäèòå ìíîãîçíàéêîâöè, ìðúíêà÷è, ðàçáèðà÷è è òàðèêàòè, à âúïðåêè òÿõ. Åäèí äåí, êîãàòî îòìèíå êîðîíàâèðóñà, íàïðàâåòå èçñëåäâàíå çà ÌÀËÎÓÌÙÈÍÀÒÀ, êîÿòî âúðëóâà ñðåä íàðîäà è öèôðèòå ùå ñà ñòðÿñêàùè! Àç ëè÷íî ñúì ãîðä, ÷å â Áúëãàðèÿ âñå ïàê èìà òîëêîâà îáðàçîâàíè, êàäúðíè è àìáèöèîçíè õîðà, êàòî ãåí. Ìóòàô÷èéñêè, çàùîòî ïðåäâèä ïîëèòè÷åñêèÿ "åëèò" çà ïîñëåäíèòå 80 ãîäèíè íÿêàê ñè áÿõ èçãóáèë âÿðà, ÷å â Áúëãàðèÿ âñå ïàê èìà ñåðèîçíè è åðóäèðàíè ëèäåðè. Âñå ïàê 4 ïúòè ñúùàòà ÷àñò îò òîÿ íàðîä (ìàëîóìíèöèòå) èçáèðàò åäíà ìóòðà-ïîæàðíèêàð äà èì å ïðåìèåð, à ïðåäè òîâà "ñîöèàëèñòè", êîèòî âúòðå â ñåáå ñè âèíàãè ñà áèëè ìðúñíè êîìóíèñòè!
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Îêàçâà ñå,÷å ìàëîóìíèòå ñà íàé- àêòèâíè âúâ Ôåéñáóê.Òå ñà àãðåñèâíè,àðîãàíòíè è âîéíñòâàùè.Òå èìàò ìíåíèå ñàìî òóê.Â îáùåñòâîòî ñè ìúë÷àò,çàùîòî òðóäíî îáëè÷àò èäèîòñêèòå ñè ìèñëè â ñëîâî.Òðúãíàëè äà ñúäÿò õîðà,êîèòî ñà íà ñâåòëèííè ãîäèíè îò òÿõíîòî íåâåæåñòâî.Âñåêè ðàçáèðà îò ìåäèöèíà,à íå ìîãàò äà îñúçíàÿò,÷å èíòåëåêòà èì ñòèãà äî ïñóâíè,îáèäè,çàêàíè.Êðàéíî âðåìå å äà ñå êàæå íà ïðîñòàêà,÷å å ïðîñòàê è äà ñè æèâåå êðîòêî,áåç äà ïðàâè Ñèçèôîâñêè íàïúíè äà äàâà àêúë íà õîðà,êîèòî íå ãî èñêàò.
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Oáúðêàë å ïðèêàçêàòà ñ "Ëúæëèâîòî îâ÷àð÷å"
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Âìåñòî äà ìó áëàãîäàðèì, íèå ãî êðèòèêóâàìå è çàïëàøâàìå. Åäíî å ÿñíî, ïîâå÷åòî áúëãàðè íå ñà ñïîñîáíè äà èçðàçÿò áëàãîäàðíîñò. Àêî íÿìàøå ìåðêè è ñèòóàöèÿòà áåøå åñêàëèðàëà, òîãàâà ùÿõìå äà îáâèíÿâàìå ïðàâèòåëñòâîòî â íåìúðëèâîñò. Íÿìà óãîäà. ×óäÿ ñå êàê ãåíåðàëúò è ùàáúò ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò ïðè âñè÷êàòà îòðèöàòåëíà åíåðãèÿ è íåáëàãîäàðíîñò.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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