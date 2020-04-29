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"Åäíî íåùî ñúñ ñèãóðíîñò ìîæå äà ñå òâúðäè - â Áúëãàðèÿ ñå íàáëþäàâà íèñêà ñìúðòíîñò. Ôàêò å, ÷å çàãèíàëèòå ñà ñ òåæêè ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, íî òå íÿìàøå äà çàãèíàò óòðå èëè âäðóãèäåí", ïîä÷åðòà òîé.
"Ìíîãî äîáðà å îðãàíèçàöèÿòà â ïàðêîâåòå. Îáñúæäàò ñå ìíîãî ìåðêè ñ õîðèçîíò ñåïòåìâðè, îêòîìâðè, íîåìâðè. Â à
Ïî ïîâîä ìåðêèòå çà ïî÷èâíèòå äíè îêîëî 1 ìàé ãåí. Ìóòàô÷èéñêè çàÿâè, ÷å íàñòîÿùèòå ÊÏÏ-òà è ïðàâèëàòà çà ïðåìèíàâàíåòî èì ñà äîñòàòú÷íè è íÿìà íóæäà îò äîïúëíèòåëíè.
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