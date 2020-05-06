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|Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Äíåñ âîéíèòå ñà â áîëíèöèòå!
"×åñòèò Äåí íà õðàáðîñòòà è ïðàçíèê íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ! Íà 6-è ìàé ñêëàíÿìå ãëàâè â çíàê íà ïðèçíàòåëíîñò êúì âñè÷êè äîáëåñòíè áúëãàðñêè âîèíè, ïîæåðòâàëè æèâîòà ñè çà ñâîáîäàòà è íåçàâèñèìîñòòà íà Áúëãàðèÿ!", íàïèñà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
Òîé èçòúêíà, ÷å äíåñ âîèíèòå îòíîâî ñà íà ïðåäíèÿ ôðîíò. Íî â áîëíèöèòå, èçïðàâåíè ïðåä íîâîòî ïðåäèçâèêàòåëñòâî COVID-19.
Ìóòàô÷èéñêè áëàãîäàðè íà âñè÷êè ñëóæèòåëè, ÷àñò îò ãîëÿìîòî ñåìåéñòâî íà ÂÌÀ – âêëþ÷âàùî 5 áîëíèöè è 2 ñàíàòîðèóìà, çà ïðåäàíîñòòà è íåèìîâåðíèòå óñèëèÿ, êîèòî ïîëàãàò â òåçè âðåìåíà íà òåæêè èçïèòàíèÿ.
"Â Äåíÿ íà õðàáðîñòòà çàñëóæåíà ïî÷èò îòäàâàìå è íà âîåííîìåäèöèíñêèòå åêèïè, êîèòî èçïúëíÿâàò ìèñèè çàä ãðàíèöà è êîèòî âèíàãè ñà ïîëó÷àâàëè îòëè÷íà îöåíêà çà ïðåäñòàâÿíåòî ñè. Òîâà å èçêëþ÷èòåëåí àòåñòàò çà âèñîêèÿ ðåéòèíã íå ñàìî íà ÂÌÀ, íî è íà Áúëãàðñêàòà àðìèÿ ñðåä ìåæäóíàðîäíèòå íè ïàðòíüîðè. Ñòúïâàéêè íà íàäâåêîâíèòå òðàäèöèè íà áúëãàðñêàòà âîåííîìåäèöèíñêà ñëóæáà, íÿìà êàê äà íå îòïðàâèì ïîãëåä è â áúäåùåòî. À òàì ñà íàøèòå êóðñàíòè, êîèòî ñå îáó÷àâàò ïî ñïåöèàëíîñòòà "Âîåíåí ëåêàð" è âå÷å òðåòà ãîäèíà ïîêàçâàò çàâèäíè ðåçóëòàòè.", ïèøå îùå òîé.
"×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè! Áúäåòå çäðàâè, áúäåòå õðàáðè è îòãîâîðíè! ×åñòèò ïðàçíèê è íà âñè÷êè, êîèòî äíåñ ïðàçíóâàò ñâîÿ èìåí äåí! Íîñåòå èìåòî ñè ñ ãîðäîñò!", çàâúðøè íà÷àëíèêúò íà ÂÌÀ.
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Êîìåíòàðè (5)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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ïðåäè 27 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 26 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 34 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 6 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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