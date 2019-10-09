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Ето кой е начело на партията на Слави в Благоевград
Автор: Стоян Маджиров 10:16 / 09.10.2019Коментари (9)78
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Новата партия на Слави Трифонов "Няма такава държава" вече си има и сайт. На него вече са обявени и лидерите на партиите по градове. Припомняме, че за председател на ПП “Няма такава държава" бе избран Слави Трифонов. В Изпълнителния съвет са - Тошко Йорданов (заместник-председател), Ивайло Вълчев (заместник-председател), Виктория Василева ( главен секретар), Драгомир Петров, Александър Вълчев и Филип Станев.

В арбитражно-контролната комисия бяха избрани - Иво Георгиев Атанасов, Андрей Николаев Михайлов, Александър Викторов Рашев, Румен Тодоров Попов, Пламен Иванов Данаилов, Филип Петров Попов, Пламен Николаев Николов.

Ето лидерите по градове:

Област Благоевград – Илко Стоянов

Област Бургас – Тодор Георгиев Иванов

Област Варна – Александър Благовестов Тодоров

Област Велико Търново – Момчил Иванов

Област Видин – Росица Любенова Кирова

Област Враца – Георги Станчев Георгиев

Област Габрово – Иван Шишков

Област Добрич – Дилян Господинов Господинов

Област Кюстендил – Огнян Иванов

Област Пазарджик – Руди Синапов

Област Плевен – Иван Мариянов Иванов

Пловдив-град – Николина Деспотова-Кузева, Димитър Миланов, Манол Манолов

Област Русе – Светлин Костов Стоянов

Област Стара Загора – Тихомир Гочев Тенев

Област Смолян – Асен Кехайов

Област Хасково – Денислав Димитров

Област София – Любомир Илиев

София 23 МИР – Димитър Стойчев

София 25 МИР – Росен Димов









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преди 12 ч. и 29 мин.
0
 
 
Да се пробва,подкрепям! Статуквото трябва да се промени по кой и да е начин а който не става така или иначе отпада:Яне Янев,Сидеров,Симеон,Бареков,ДСБ,СДС...примерите са много
0
 
 
Слави никога не е бил във власта.Така че ако търсите крадците те не са тук.Каква ще е партията ще видим но ние плюем нещо което още не се е родило.
Aнонимен
на 08.10.2019 г.
+2
 
 
лесно е да пробиеш , но къде ще изхвърлиш боклука от всредлото е отделен въпрос
Aнонимен
на 08.10.2019 г.
+3
 
 
Обезверен е суверенът, а най-тежко е да нямаш вяра. След толкова лъжи и Господ да дойде да управлява, няма да бъде приет радушно. Неразумно е да съдим предишните, а е време да си отваряме очите и ушите, да сме малко по информирани и активни. Да имаме смелостта да гласуваме и да критикуваме, когато очакванията ни не са оправдани.
0
 
 
Тея ли сценаристи са му в партията дето го сценарираха да мълчи като шундя кога му беше гост Борисов.....ахахаха скопени недоносени бездарници.Със стари мухльовци нов бардак не се прави.
Aнонимен
на 08.10.2019 г.
+4
 
 
Да го дуа дългия селтак
0
 
 
Успех, Слави! Пожелавам да нанесете най-звучния шут отзад на всички палячовци и вождове, които тотално са се самозабравили в момента!
+8
 
 
Поредния "Месия" и спасител на държавата ни се намърда на мястото овакантеното от предишния велик "Месия " Николайчо Бареков.
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