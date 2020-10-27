Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Äîö. Êóí÷åâ: Ùå çàòâîðèì äúðæàâàòà, àêî êàðàíòèíèðàìå âñè÷êè óïðàâíèöè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:18 / 27.10.2020Êîìåíòàðè (9)40
©
Òðÿáâà äà èìà ÿñåí ðåãëàìåíò. Î÷åâèäíî å, ÷å íå ìîæåì äà çàòâîðèì äúðæàâàòà, à àêî êàðàíòèíèðàìå âñè÷êè óïðàâíèöè, íà ïðàêòèêà ùå ñå ñëó÷è òî÷íî òîâà. Çàòîâà â çàïîâåäòà ùå áúäå îïèñàíî ïðè êàêâè äëúæíîñòè å âúçìîæíî ñëåä äâà îòðèöàòåëíè òåñòà, íàïðàâåíè ïðåç äâà äíè, êàðàíòèíàòà äà áúäå ñâàëÿíà."

Òîâà êîìåíòèðà â ïîíåäåëíèê ïðåä "Ñâîáîäíà Åâðîïà" ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð Àíãåë Êóí÷åâ. Ïîâîä å ñêàíäàëúò ñúñ ñâàëåíàòà êàðàíòèíà íà ïðåçèäåíòà Ðóìåí Ðàäåâ è íà ïðåìèåðà Áîéêî Áîðèñîâ, ñëåä êàòî è äâàìàòà áÿõà ïîñî÷åíè êàòî êîíòàêòíè ëèöà íà çàðàçåíè, à âïîñëåäñòâèå Áîðèñîâ ñúùî äàäå ïîëîæèòåëåí òåñò. Ïðåêðàòÿâàíåòî íà ñàìîèçîëàöèÿòà èì áåøå ïîòâúðäåíî îò ñòîëè÷íàòà ÐÇÈ, êàòî ñïîðåä äèðåêòîðà é Äàí÷î Ïåí÷åâ èìà èçêëþ÷åíèÿ çà õîðà íà òàêèâà ïîçèöèè. Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî îáà÷å ãî îïðîâåðãà, ÷å ïðàâèëàòà âàæàò çà âñè÷êè, à Ïåí÷åâ ïîäàäå îñòàâêà â ïîíåäåëíèê.

Ñïîðåä Êóí÷åâ çàïîâåäòà òðÿáâà äà áúäå ïðåöèçèðàíà, êàòî â íåÿ áúäàò îïèñàíè äëúæíîñòè èçêëþ÷åíèÿ, ïðè êîèòî ùå áúäå âúçìîæíî èçîëàöèÿòà äà áúäå îòìåíåíà. "Ñåãà àç ñúì â êàðàíòèíà, ïðåäñòàâåòå ñè, ÷å çàòâîðèì öÿëîòî çäðàâíî ìèíèñòåðñòâî, çàùîòî ìèíèñòúðúò å îáùóâàë ñ ïðåìèåðà èëè íåãîâèòå çàìåñòíèöè ñà îáùóâàëè ñ íåãî. Êîé ùå äâèæè íåùàòà", ïèòà èíñïåêòîðúò.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4121
27.10.2020 »
27.10.2020 »
27.10.2020 »
27.10.2020 »
27.10.2020 »
27.10.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/687 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
òî è áåý òîâà íÿìà ôàéäà îò âàñ êëîóíè ðŸ˜ƒ
0
 
 
À ïðåäñòàâåòå ñè äåñåòêè è ñòîòèöè õèëÿäè áåç äîõîäè....äàëè ùå ãè âúëíóâà êàðàíòèíà?
0
 
 
àìà ìîæå äà êàðàíòèíèðàòå êóöî,êüîðàâî è ñàêàòî,íàëè? Ñàìî óïðàâëÿâàùèòå -íå ... ãëóïàöè!
0
 
 
Çíà÷è ÎÁÈÊÍÎÂÅÍÈÒÅ õîðà ìîæå äà êàðàíòèíèðàíå, à 240 õàðàòóòíèöè íå ìîæå? Çàêîíà íå å ëè åäèí è ñúù çà âñè÷êè â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè áîãîïîìàçàíèòå ñà îò äðóã ñâÿò?
+1
 
 
Àìè òî è áåç òîâà íÿìà íèêàêâà ïîëçà îò òåçè óïðàâíèöè.Ïîäàâàéòå ñè îñòàâêèòå è õâàùàéòå ãîðàòà,óñâîÿâàíå ïàðè è ñè ïúëíèòå äæîáîâåòå,à íàðîäà äà ñå ÷óäè êàê äà ñå îïðàâÿ.Ïîìèÿðè íåíàÿäíè!!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Îêòîìâðè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
Õîðîñêîï çà äåíÿ
Êàìèîí ïàäíà îò Àñïàðóõîâèÿ ìîñò âúâ Âàðíà
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: