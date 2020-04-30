Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè îñòàâàò çàòâîðåíè
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:08 / 30.04.2020Êîìåíòàðè (3)22
©
"Âñÿêà ñëåäâàùà ñòúïêà å íà áàçàòà íà àíàëèç íà ðåçóëòàòèòå îò âå÷å âçåòèòå äî ìîìåíòà ìåðêè. Çàñåãà äåòñêèòå ãðàäèíè è ÿñëè íÿìà äà îòâàðÿò. Òðÿáâà äà ñìå ñèãóðíè, ÷å ñèòóàöèÿòà å ñòàáèëíà è óñòîé÷èâà è íÿìà äà èìà îáðàòåí ïðîöåñ íà âðúùàíå íà çàáîëÿâàíåòî, çàùîòî, àêî å íàëèöå ðèñê çà äåöàòà, íå òðÿáâà äà èìà íèêàêúâ êîìïðîìèñ.

Ñúáèðàíåòî íà ìíîãî äåöà íà åäíî ìÿñòî, ñëåä òîâà âðúùàíåòî èì âêúùè, êîíòàêòèòå èì ñ áëèçêè è ðîäíèíè è îáðàòíîòî âðúùàíå â äåòñêàòà ãðà
äèíà è ÿñëà êðèÿò îãðîìåí ðèñê çà äåöàòà è íå ñàìî çà òÿõ. Èìåííî çàòîâà íå áúðçàìå çà âçèìàíåòî íà òàêîâà ðåøåíèå". Òîâà ñúîáùè ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî Êèðèë Àíàíèåâ íà ðåäîâíèÿ áðèôèíã íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá òàçè ñóòðèí.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 2009
30.04.2020 »
30.04.2020 »
30.04.2020 »
30.04.2020 »
30.04.2020 »
30.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/335 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Äà âè ãè ïðàòèì äåöàòà äà ãè ãëåäàòå âèå! È áåç äðóãî íèùî íå âúðøèòå ðŸ˜¡
0
 
 
Å,äà,ó÷åíèöèòå ñúùî ùå ñå âúðíàò ñàìî çà èçïèòèòå ,òåçè îò 4-òè è 7-ìè êëàñ,òàêà å!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: