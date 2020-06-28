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|Ä-ð Íåíêîâ: Êîãàòî íå íîñèø ìàñêà è çàðàçèø ìàéêà ñè, íå ñà âèíîâíè Áîðèñîâ èëè Ùàáúò
Ñïîðåä íåãî íå èçïúëíÿâàìå íèòî åäíî îò òðèòå Ä-òà - äèñöèïëèíà, äåçèíôåêöèÿ, äèñòàíöèÿ, ìàêàð äà íå ñà òðóäíè çà ñïàçâàíå. Íî èìà íåùî ìíîãî ïî-âàæíî:
"Ïðè ïúðâè ñèìïòîìè, äîðè ëåêè, òðÿáâà ÷îâåê äà ñå êîíñóëòèðà. Àêî íå ñå çàïî÷íå íàâðåìå îáùà òåðàïèÿ, èìà ïî-ãîëÿìà âåðîÿòíîñò êèòàéñêèÿò âèðóñ äà âçåìå ïðåâåñ", êàòåãîðè÷åí áåøå ä-ð Íåíêîâ.
"Îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíè íå çíà÷è áîëíè õîðà, à íîñèòåëè. Íîðìàëíî å äà èìà ðúñò íà íîâîçàðàçåíèòå, ìåðêèòå îòïàäíàõà. Âèæäàì ìëàäè õîðà áåç ìàñêè íà çàòâîðåíè ïîìåùåíèÿ. Êîãàòî íå íîñèø ìàñêà è çàðàçèø ìàéêà ñè, íå å âèíîâíà çäðàâíàòà ñèñòåìà, Áîéêî Áîðèñîâ èëè Ùàáúò. Ïåðñîíàëíà å îòãîâîðíîñòòà òîãàâà. Çàòîâà è òðÿáâà äà íîñèì ìàñêè", ðàçêðè ä-ð Íåíêîâ.
Ïî äóìèòå ìó "äîòóê íàøàòà çäðàâíà ñèñòåìà íå ñå ñïðàâÿ çëå ñ êèòàéñêèÿ âèðóñ ñ îãðàíè÷åíèÿòà, íàëîæåíè â íà÷àëîòî íà ïàíäåìèÿòà".
"Áîëíèöèòå íå ñå ïðåòîâàðèõà, êàêòî ñå ñëó÷è â Èòàëèÿ è Èñïàíèÿ, êîåòî ùåøå äà å ãîëÿìî èçïèòàíèå. Íåêà âèäèì êàêâî ùå ñå ñëó÷è íàòàòúê, çàùîòî èìà ìîùíîñò â íàøàòà ñèñòåìà", óâåðè àíåñòåçèîëîãúò.
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