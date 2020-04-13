ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Áúëãàðñêî ëåêàðñòâî ùå íè ïàçè îò êîðîíàâèðóñ, ïóñêàò ãî äî äåñåò äíè
"Çàïî÷íàõìå äà ïðîèçâåæäàìå êàêòî MoriVir, êîåòî å õèäðîêñèõëîðîõèí, òàêà è GraVir, êîåòî å õëîðîõèí. Ùå ïóñíåì è äâåòå ëåêàðñòâà íà ïàçàðà“. Òîâà çàÿâè áèîòåõíîëîãúò ïðîô. Òîíè Âåêîâ â ñòóäèîòî íà Íîâà òåëåâèçèÿ.
"Òîâà ñà ñúùèòå ëåêàðñòâà, êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò âúâ Ôðàíöèÿ è â Ãåðìàíèÿ. Îòòàì îáà÷å íè îòêàçàõà òÿõíîòî ëèöåíçíî ïðîèçâîäñòâî íà òåõíèòå ïðîäóêòè â Áúëãàðèÿ. Íàó÷íî-èçñëåäîâàòåëñêè åêèï íà "×àéêàôàðìà“ ðàáîòè äåíîíîùíî è ñúçäàäå ñîáñòâåíî äîñèå. Ëåêàðñòâîòî âå÷å å ãîòîâî“, êàçà îùå òîé.
"Öÿëî ïðèêëþ÷åíèå å ÷îâåê äà îòêðèå ñóáñòàíöèèòå â äíåøíî âðåìå. Íèå èìàìå ïîðú÷êè çà ñëåäâàùèòå 6 ìåñåöà îò 3 ðàçëè÷íè äúðæàâè – Òàéâàí, Èíäèÿ è Êèòàé. Çà ïîñëåäíèòå òðè ñåäìèöè öåíàòà è íà äâåòå ñóáñòàíöèè ñå óâåëè÷è ñ îêîëî 60 ïúòè“, ïîñî÷è Âåêîâ.
Ïî äóìèòå ìó âúïðåêè óâåëè÷åíèåòî íà öåíèòå íà ñóáñòàíöèèòå, öåíàòà íà ëåêàðñòâîòî ùå áúäå ñúèçìåðèìà ñ öåíàòà íà åäíî òåñòâàíå çà êîðîíàâèðóñ. "Î÷àêâà ñå çàñåãà òÿ äà áúäå îêîëî 100 ëåâà, êîëêîòî å çà åäèí PCR òåñò. Äî äåñåò äíè "×àéêàôàðìà“ ùå ïðîèçâåäå îêîëî 5000 îïàêîâêè MoriVir, à ñëåä îùå åäíà ñåäìèöà – íàé-ìàëêî 20 000 îïàêîâêè GraVir. Áúëãàðñêèÿò ïàçàð ùå áúäå àáñîëþòíî çàäîâîëåí è âñåêè, äèàãíîñòèöèðàí ñ COVID-19 ùå èìà âúçìîæíîñò äà ñå ëåêóâà“, êàòåãîðè÷åí áå áèîòåõíîëîãúò.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1437
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/240 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (18)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 1 ÷. è 35 ìèí.
+1
íà 12.04.2020 ã.
0
íà 12.04.2020 ã.
0
íà 12.04.2020 ã.
0
íà 12.04.2020 ã.
-2
íà 12.04.2020 ã.
0
Íàðåæäàì áóíàöè!
íà 12.04.2020 ã.
0
íà 12.04.2020 ã.
-2
íà 12.04.2020 ã.
+1
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà