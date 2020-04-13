Áúëãàðñêî ëåêàðñòâî ùå íè ïàçè îò êîðîíàâèðóñ, ïóñêàò ãî äî äåñåò äíè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:49 / 13.04.2020Êîìåíòàðè (18)25
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Ñòàðè è ïîçàáðàâåíè ëåêàðñòâà áÿõà èçâåäåíè íà ïðåäíà ëèíèÿ çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà. Ó íàñ îùå â ñàìîòî íà÷àëî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå ðàçáðàõìå çà ñòàðèÿ õèíèí, êîéòî ñå îêàçà æèâîòîñïàñÿâàù çà ìíîçèíà çàáîëåëè. Îò "×àéêàôàðìà“ ñúîáùèõà, ÷å îò òîçè ìåñåö çàïî÷âàò ïðîèçâîäñòâîòî íà MoriVir ñ àêòèâíà ñúñòàâêà õèäðîêñèõëîðîõèí.

"Çàïî÷íàõìå äà ïðîèçâåæäàìå êàêòî MoriVir, êîåòî å õèäðîêñèõëîðîõèí, òàêà è GraVir, êîåòî å õëîðîõèí. Ùå ïóñíåì è äâåòå ëåêàðñòâà íà ïàçàðà“. Òîâà çàÿâè áèîòåõíîëîãúò ïðîô. Òîíè Âåêîâ â ñòóäèîòî íà Íîâà òåëåâèçèÿ.

"Òîâà ñà ñúùèòå ëåêàðñòâà, êîèòî ñå ïðîèçâåæäàò âúâ Ôðàíöèÿ è â Ãåðìàíèÿ. Îòòàì îáà÷å íè îòêàçàõà òÿõíîòî ëèöåíçíî ïðîèçâîäñòâî íà òåõíèòå ïðîäóêòè â Áúëãàðèÿ. Íàó÷íî-èçñëåäîâàòåëñêè åêèï íà "×àéêàôàðìà“ ðàáîòè äåíîíîùíî è ñúçäàäå ñîáñòâåíî äîñèå. Ëåêàðñòâîòî âå÷å å ãîòîâî“, êàçà îùå òîé.

"Öÿëî ïðèêëþ÷åíèå å ÷îâåê äà îòêðèå ñóáñòàíöèèòå â äíåøíî âðåìå. Íèå èìàìå ïîðú÷êè çà ñëåäâàùèòå 6 ìåñåöà îò 3 ðàçëè÷íè äúðæàâè – Òàéâàí, Èíäèÿ è Êèòàé. Çà ïîñëåäíèòå òðè ñåäìèöè öåíàòà è íà äâåòå ñóáñòàíöèè ñå óâåëè÷è ñ îêîëî 60 ïúòè“, ïîñî÷è Âåêîâ.

Ïî äóìèòå ìó âúïðåêè óâåëè÷åíèåòî íà öåíèòå íà ñóáñòàíöèèòå, öåíàòà íà ëåêàðñòâîòî ùå áúäå ñúèçìåðèìà ñ öåíàòà íà åäíî òåñòâàíå çà êîðîíàâèðóñ. "Î÷àêâà ñå çàñåãà òÿ äà áúäå îêîëî 100 ëåâà, êîëêîòî å çà åäèí PCR òåñò. Äî äåñåò äíè "×àéêàôàðìà“ ùå ïðîèçâåäå îêîëî 5000 îïàêîâêè MoriVir, à ñëåä îùå åäíà ñåäìèöà – íàé-ìàëêî 20 000 îïàêîâêè GraVir. Áúëãàðñêèÿò ïàçàð ùå áúäå àáñîëþòíî çàäîâîëåí è âñåêè, äèàãíîñòèöèðàí ñ COVID-19 ùå èìà âúçìîæíîñò äà ñå ëåêóâà“, êàòåãîðè÷åí áå áèîòåõíîëîãúò.




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100 ëâ. çà ëåêàðñòâî, êîåòî ñòðóâàøå 4-5 ëâ.ðŸ˜£
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Î÷àêâà ñå çàñåãà òÿ äà áúäå îêîëî 100 ëåâà - àíàëãèí õèíèí,÷å òî áåç ïàðè áå.Òóê íÿìà ëè ñïåêóëà.
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Àêî óòðå íÿêîé êàæå,÷å ìàðóëèòå. óáèâàò âèðóñà ãëåäàé êàêâî ñòàâà .Õèíèí íà âðåìåòî ñòðóâàøå 20 ñò.
íà 12.04.2020 ã.
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Âåëèêè ñìå! Ñìúðò íà Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ! 100 ãðîøà ñà ìíîãî çà àíàëãèí-õèíèí àìà çäðàâåòî öåíà íÿìà!
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Óòðå Ìóòàô÷èéñêè è Áîéêî ùå êàæàò, ÷å òîâà ëåêàðñòâî íå ñòàâà çà ëå÷åíèå.
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