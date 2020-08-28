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|Áúëãàðñêèòå âëàñòè ïîäëîæåíè íà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà â ÅÏ
Òîâà ñúîáùè çà ÁÍÐ æóðíàëèñòúò îò "Áèâîë" Äèìèòúð Ñòîÿíîâ, êîéòî ó÷àñòâà â çàñåäàíèåòî:
"Ïî ìîå ìíåíèå áúëãàðñêèòå âëàñòè áÿõà ïîäëîæåíè íà åäíà íàèñòèíà óíèùîæèòåëíà êðèòèêà çàðàäè íà÷èíúò, ïî êîéòî ïðîâåæäàò ñúäåáíàòà ðåôîðìà ó íàñ; çàðàäè ëè÷íîñòòà è äåéñòâèÿòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè ëèïñàòà íåãîâèòå äåéñòâèÿ; çàðàäè ëèïñàòà íà ãëàâåí ïðîêóðîð; çàðàäè íåîò÷åòíîñò ïðè íåãîâàòà ôèãóðà; çàðàäè ëèïñàòà íà íåçàâèñèì îðãàí, êîéòî äà áúäå íàòîâàðåí ñ ðàçñëåäâàíåòî íà åâåíòóàëíè ïðåñòúïëåíèÿ èëè íàðóøåíèÿ îò ñòðàíà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð; çàðàäè íåÿñíîòèòå, êîèòî èìà îêîëî áúäåùàòà ïðîìÿíà íà Êîíñòèòóöèÿòà, êîÿòî ìíîãî îò ïàíåëèñòèòå îïðåäåëèõà êàòî, ìåêî êàçàíî, “òðåâîæíà"“.
Îò áúëãàðñêà ñòðàíà ó÷àñòâàò âèöåïðåìèåðúò ïî ñúäåáíàòà ðåôîðìà è âúíøåí ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà, çàìåñòíèê ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Êðàñèìèðà Ôèëèïîâà è çàìåñòíèê-ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî Äåñèñëàâà Àõëàäîâà.
Â çàñåäàíèåòî ó÷àñòâàò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ êúì Ñúâåòà íà Åâðîïà è äðóãè åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè. Â ðàçãîâîðèòå ùå ñå âêëþ÷àò îùå ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêîòî ãðàæäàíñêî îáùåñòâî.
Îòáåëÿçàíî å áèëî, ÷å ñèòóàöèÿòà ñ ïå÷àòíèòå ìåäèè ñå âëîøàâà, êàêòî è, ÷å òå ñà â ñèòóàöèÿ íà ìîíîïîë, òúé êàòî ñå âëàäåÿò îò åäèí îëèãàðõ, êàêòî è òåëåâèçèèòå.
Æóðíàëèñòúò ïðåäïîëàãà, ÷å âúïðîñúò ùå áúäå ðàçãëåäàí ïî-êúñíî íà ïëåíàðíà ñåñèÿ, êàêòî è ÷å êúì Áúëãàðèÿ ùå áúäàò îòïðàâåíè ñúîòâåòíèòå ïðåïîðúêà ïî ãëàâàòà "ïðàâîñúäèå" è “âúòðåøåí ðåä“.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 97
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/17 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (7)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
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