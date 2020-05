България има своите нови десет "Най-изявени млади личности"

© Измежду 64 номинирани за отличие по Програма "Най-изявените млади личности на България“ за 2020 г. бяха избрани 10 отличени. Тя е част от световната програма "Най-изявените млади личности“ (The Outstanding Young Persons – TOYP) на Junior Chamber International (JCI).



Проектът се организира от JCI Bulgaria за шеста поредна година. Целта е всяка година да бъдат отличени млади хора, които изпъкват с качествата си в избраните от тях области на развитие и които могат да послужат за пример и вдъхновение на младите хора по света.



Поради тазгодишната ситуация на международна пандемия, форматът се провежда онлайн.



Тази година в оценяването и избора на отличените участваха членове на JCI Bulgaria, които са специалисти в различни области.Това допринесе за представянето на една различна гледна точка към заслугите на всеки уникален кандидат.



За втора година своето мнение даде и широката публика чрез гласуване в социалните мрежи. Това мнение, както и оценките на членовете на организацията, формираха крайното решение. В оценяването взеха участие хора от различни области, включително професионалисти в сферата и любители на темата.



Тази година десетте най-изявени млади българи са:



Мирослав Джоканов, основател на Shkolo, в категорията “Бизнес, икономика и/или предприемачество"



Натанаил Стефанов съосновател и председател на BESCO,в категорията “Бизнес, икономика и/или предприемачество"



Стефан Апостолов, режисьор и продуцент, в категорията “Културно постижение"



Блажка Димитрова, управител на “Blagichka Zero Waste" и съучредител на Сдружение “Нулев Отпадък България", в категорията “Морално лидерство и околна среда"



Лазар Радков, основател на “Капачки за бъдеще" в категорията “Морално лидерство и околна среда"



Йоана Колева, съосновател на JAMBA и организатор на Run2gether в категорията “Принос към децата, световния мир или човешките права"



Кремена Кунева, създател на #задоброто, в категорията “Хуманитарно или доброволческо лидерство"



Елица Петкучева, асистент към ИЕЕС- БАН, в категорията “Наука или технологично развитие"



Мария Атанасова, ментор в “Социалната Чайна" и Фондация “Арете", в категорията “Личностно развитие и/или постижение"



доц. Велизар Шиваров, доцент по генетика към Софийски университет,в категорията “Иновации в медицината"







Избраните десет млади българи ще бъдат номинирани за световния формат на програмата на JCI - "Най-изявените млади личности на света" (Ten Outstanding Young People of the World) . Финалът на международния формат се провежда по време на Световния конгрес на JCI, чийто домакин през 2020 г. е Йокохама, Япония.



Повече подробности за програмата може да намерите на официалния сайт: http://toyp.jci.bg.



Junior Chamber International (JCI) е международна неправителствена организация, която обединява амбициозни и активни млади хора от цял свят и им предоставя възможности да развиват себе си, като създават положителна промяна в обществото. JCI води началото си от 1915 г. в щата Мисури (САЩ) и има повече от 200 000 членове в над 120 държави по целия свят.



JCI Bulgaria e създадена през 2011 г. и се стреми да бъде носител на промяната. Към момента организацията оперира чрез локални секции в София, Пловдив, Варна и Плевен, и развива бизнес инициативи, социални дейности и международни проекти.