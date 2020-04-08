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Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 13:48 / 08.04.2020Êîìåíòàðè (60)26
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"Ïîñòîÿííî èìàìå ñëó÷àè íà áúëãàðñêè ãðàæäàíè, êîèòî èñêàò äà ñå ïðèáèðàò â ñòðàíàòà. Ùå ñå îðãàíèçèðà ïîëåò îò ÎÀÅ, ïðèáðàõìå îò Èíäèÿ, ñåãà ðàáîòèì ïî âòîðè òàêúâ ïîëåò, îò Êèïúð ñúùî ñå ðàáîòè çà ïîëåò.

Ïðèçîâàâàì îùå âåäíúæ íàøèòå ãðàæäàíè äà íå ïúòóâàò è äà ïðàâÿò òîâà ñàìî â êðàåí ñëó÷àé. Áúëãàðñêèòå âëàñòè íå ìîãàò äà âäèãíàò êàðàíòèíà â ÷óæäà äúðæàâà. Òðÿáâà äà ñïàçâàò ïðåïîðúêèòå íà çäðàâíèòå âëàñòè â ñúîòâåòíèòå äúðæàâè". Òîâà êàçà äíåñ ìèíèñòúð Åêàòåðèí
à Çàõàðèåâà íà ïðåñêîíôåðåíöèÿ, êîÿòî ñå ïðîâåäå â ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.




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Íåêà ñè äîéäàò õîðàòà ïðè ñâîèòå áëèçêè!!!
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çàðàäè áåçëèõâåíèÿò êðåäèò è äà ñè ïëàòÿò çäðàâíèòå îñèãóðîâêè
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Kakfa zloba za hora kato men i mnogo drugi koito ne sa si vijdali rodninite ot izvestno vreme i prosto iskat da se priberat tova lqto.
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Õàõà, àç ïúê ñå ìú÷à íàîáðàòíî, àìà çà ïîðåäåí ïúò äíåñ ìè îòìåíèõà ïîëåòà.
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ß, åòî îùå åäíà ñòðàíè÷êà çà ìàõàíå òóêà... ðŸ¤—
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Óìðÿõ äà ñå ïðèáèðàì â Áúëãàðèÿ,êúäåòî õîðàòà ñòîÿò áåç ðàáîòà, áàíêèòå è ìîáèëíèòå îïåðàòîðè ãè ïðèòèñêàò çà ñìåòêèòå. Ìåðñè! Íÿìà äà ðèñêóâàì æèâîòà íà äåöàòà ñè,çà äà ñå ïðèáåðà â Áîêîëàíäèÿ!
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Õè÷ íå íè òðÿáâàò....äà ñè ñåäÿò òàì. Ñàìî çàðàçè íîñÿò.
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