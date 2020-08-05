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|Áîðèñîâ: Ùå ïðåäëîæà äà ñè òðúãíà è ïðàâèòåëñòâîòî äà ïðîäúëæè áåç ìåí
"Ñðåä íàé-áúðçîðàçâèâàùèòå ñå äúðæàâè ñìå. Èìàìå åäèí îò íàé-ìàëêèòå âúíøíè äúëãîâå. Ñïðàâèõìå ñå íàé-äîáðå è ñ ïàíäåìèÿòà, íàé-áúðçî è íàé-òî÷íî ïóñíàõìå õîðàòà, çà äà çàðàáîòè è èêîíîìèêàòà. Ãîòîâ ñúì ïî âñÿêî âðåìå, íå èñêàì çàðàäè ìåí äà èìà íàïðåæåíèå.
Íå ñúì Ðàäåâ äà ñå ðàäâàì, êîãàòî õîðà ñå áèÿò ïî óëèöèòå. Êàêúâ å ïðîáëåìúò äà èìà ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî? Êîå íå ñìå íàïðàâèëè äîáðå? Ùå ïðîäúëæà ðàçãîâîðèòå ñ êîàëèöèîííèòå ïàðòíüîðè è ùå èì ïðåäëîæà âàðèàíò - ùå èì ïðåäëîæà àç äà ñè òðúãíà è ïðàâèòåëñòâîòî äà ïðîäúëæè áåç ìåí. Èäâàò ìíîãî òåæêè ìåñåöè è äîðè ãîäèíè".
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|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 18
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Êîìåíòàðè (24)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Çäðàâåéòå! Íà 03,08,2019ã. â òåìàòà âè "Áîòåâ ïîâåæäàøå äâà ïúòè ñðåùó Åòúð, íî íå óñïÿ äà ñòèãíå äî ïîáåäà", íÿêàêúâ å âëÿçúë â ìîÿ ïðîôèë è å ïèñàë ñ ìîÿ íèê baionzi. Äàëè ìîæå äà ãî áëîêèðàòå? Áëàãîäàðÿ!
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