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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:48 / 10.11.2020Êîìåíòàðè (5)43
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Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ å äàë âòîðè îòðèöàòåëåí òåñò çà êîðîíàâèðóñ. Òîâà çàÿâè â åôèðà íà ÁÍÒ âúíøíèÿò ìèíèñòúð Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà.  Òÿ ïîòâúðäè, ÷å ïðåìèåðúò íà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ Çîðàí Çàåâ ùå ïðèñòèãíå äíåñ â Ñîôèÿ. Ïúðâîíà÷àëíî ñðåùàòà òðÿáâàøå äà ñå ïðîâåäå îíëàéí. Äâàìàòà ïðåìèåðè ùå ãîâîðÿò ïî îòíîøåíèå íà îòâîðåíèòå âúïðîñè, íî íå áèõ êàçàëà, ÷å ïðèñúñòâèåòî ìó å ñâúðçàíî ñ èçöÿëî ïî ïðîöåñà íà ïðèñúåäèíÿâàíå, ïîñî÷è òÿ.

Áîðèñîâ è Çàåâ ùå áúäàò äíåñ ñúäîìàêèíè íà ñðåùàòà íà âúðõà íà ñòðàíèòå îò Áåðëèíñêèÿ ïðîöåñ. Òîâà å ïúðâîòî ïî ðîäà ñè ïðåäñåäàòåëñòâî îò äâå äúðæàâè  è çà ïúðâè ïúò äâå äúðæàâè îò ðåãèîíà ñà ñúïðåäñåäàòåëè. Öåëòà íà òîçè ïðîöåñ å äà ñáëèæè äúðæàâèòå îò ðåãèîíà. Ïðèîðèòåòèòå íà ïðîöåñà ñà èêîíîìèêà è ñâúðçàíîñò, äîáðîñúñåäñòâî è ñèãóðíîñò, çàÿâè Çàõàðèåâà. Òîâà, êîåòî äíåñ ùå ïîäïèøàò ëèäåðèòå íà ñòðàíèòå îò Çàïàäíèòå Áàëêàíè, å óñïåõ çà òîâà ïðåäñåäàòåëñòâî.

"Ìèñëÿ, ÷å è äâåòå äúðæàâè ìîãàò äà ñå ïîõâàëÿò ñ äîáðå ïîñòèãíàòè öåëè", êàçà âúíøíèÿò ìèíèñòúð.

Áúëãàðèÿ âèíàãè å ñïîäåëÿëà ñúñ Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ îïèòà ñè îò ÷ëåíñòâîòî ñè â Åâðîïåéñêèÿ ñúþç. Ñàòàíèçèðàíåòî íà Áúëãàðèÿ, ÷å å åäèíñòâåíàòà äúðæàâà, êîÿòî íàñòîÿâà çà èçïúëíåíèåòî íà êðèòåðèèòå, íå å ñúâñåì âÿðíî, êîìåíòèðà Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà. Âàæíî å, ÷å äíåñ ëèäåðèòå ùå áúäàò çàåäíî, ùå ñå âèäÿò è ôèçè÷åñêè. Íåêà ñå îïèòâàìå äà èçïúëíÿâàìå äîãîâîðà â äóõ çà äîáðà âîëÿ, âìåñòî äà ñå îïèòâàìå äà çàîáèêàëÿìå è îòëàãàìå ðàçïîðåäáèòå è äà òúðñèì âèíà òàì, êúäåòî ÿ íÿìà, îòáåëÿçà òÿ.

Â Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ èìà íàä 15 000 àíòèáúëãàðñêè ïóáëèêàöèè, èìà íàäïèñè ñðåùó ñòðàíàòà íè ïî òàáåëè, íàðè÷àò íè ôàøèñòêè îêóïàòîð. Ïðîïàãàíäèðàíåòî íà îìðàçà êúì ñúñåäà íÿìà êàê äà ñå òîëåðèðà. Íå çíàì êàê å âúçìîæíî òàêîâà îòíîøåíèå êúì ñòðàíà ñúþçíèê â ÍÀÒÎ, êàçà îùå Åêàòåðèíà Çàõàðèåâà. Íåêà ñå âúðíåì êúì èçïúëíåíèå íà äîãîâîðà, íåêà ñå âúðíåì êúì äîáðîñúñåäñêèÿ òîí, ïðèçîâà òÿ.




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