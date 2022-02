Банка разпрати предупредителни съобщения до клиентите си

© От няколко дни стотици клиенти на Първа инвестиционна банка са получили имейли с притеснително съдържание. Част от тях се свързаха и с редакцията на Sofia24.bg.



Темата на писмото е "Имаме нужда от вашите данни". Искането е клиентите на банката да изпратят снимка на личната си карта и шофьорска книжка. За по-досетливите веднага става ясно, че това е фишинг атака, с цел кражба на лични данни. Банката веднага се самосезира и разпрати до клиентите си съобщение по Viber със следното съдържание:



С цел предотвратяване на онлайн измами Ви съветваме:



• достъпът до My Fibank извършвайте само от адрес my.fibank.bg ;



• прекратете всички операции в случай че адресът на My Fibank в браузъра Ви е различен от my.fibank.bg , дори и с една буква;



• внимателно преглеждайте всички детайли на операцията, която потвърждавате чрез SMS, сканиране на QR код;



• не въвеждайте номера на кредитни или дебитни карти, както и номера на мобилния си телефон при вход в My Fibank;



• при най-малко съмнение или при вече предоставени данни, моля свържете се своевременно с представител на Fibank на денонощния телефон 0700 12 777.