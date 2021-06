Алибегов: Министър Василев направи много тъпо изказване

© БТА Служебният финансов министър Асен Василев заяви, че са изплатени голяма част от Ковид-помощите за март и април. Според Сдружението на заведенията в България (СЗБ) и Българската асоциация на заведенията (БАЗ) обаче, тези средства не са достигнали до тях.



"Няма никаква промяна в обстоятелствата. Това, което се опитваме да обясним, е, че това са пари, които са договорени още октомври месец. Които с одобрена програма са изпратени в НАП и чакат там. Програмата си вървеше със закъснение, но вървеше доста добре", заяви председателят на БАЗ Ричард Алибегов в студиото на "Денят ON AIR".



"Оставаме неразбрани. Те казват, че няма спрени програми, визирайки 60/40 и 80/20, а ние казваме, че тази програма, която е с 20% оборотни средства за подпомагане на затворен бизнес, е спряна", посочи Алибегов пред Bulgaria ON AIR.



Той обясни, че парите за програмата са осигурени още през октомври, когато работодателските организации се съгласили да се вземат пари от SURE и от държавата, като със 158 млн. лв. да бъде обезщетен затвореният бизнес.



"Тези средства са осигурени, преведени са в НАП и чакат просто одобрение от Министерството на икономиката. Незнайно защо преди три седмици служебният кабинет на Министерството на икономиката върна тази програма за преразглеждане", чуди се председателят на БАЗ.



Алибегов не може да си обясни защо служебното правителство трябва да се "запознава" с програма, която е била одобрена.



"Няма никаква логика. Писали сме писмо до Министерството на финансите, писали сме писмо до Министерството на туризма и сме писали писмо за среща до Министерството на икономиката. До момента нищо. Говорим си през медиите. Видели сме през годините, че това не е градивен начин", каза той.



Гостът в студиото определи изказването на министър Василев, че има заведения с по-високи доходи от тези през 2019 г., като "тъпо".



"Тази година месец май е първият цял месец, в който сме работили. През цялото друго време бяхме затворени, а 2019 г. беше може би най-силната година за нашия бранш", смята той.



Ресторантьорът е категоричен, че ако не беше спряната програма за обезщетения с 20% оборот от 2019 г., 40% от бизнеса щеше да загине.



"Нови мерки не сме искали, единствено сме искали да работим", изтъкна Алибегов.