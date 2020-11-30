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Àêàä. Áîãäàí Ïåòðóíîâ: Ìåðêèòå òðÿáâà äà ïðîäúëæàò ïîíå 2-3 ãîäèíè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:46 / 30.11.2020Êîìåíòàðè (10)64
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Ðàíî å äà ñå ãîâîðè çà âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâèðóñà, òàêàâà âñå îùå íå å îäîáðåíà, èìà ñàìî ñúîáùåíèÿ â ìåäèèòå. Òîâà êàçà â òâ åôèðà èìóíîëîãúò àêàä. Áîãäàí Ïåòðóíîâ. Ñïîðåä íåãî çà áúëãàðñêà âàêñèíà ïúê âúîáùå íå ìîæå äà ñå ãîâîðè, çàùîòî äúðæàâàòà íè íÿìà êàïàöèòåò çà òîâà.

 

"Ñúâåòâàì êîëåãèòå äà èçïîëçâàò äóìàòà "âàêñèíà“ ïî-âíèìàòåëíî. Òîâà å åäíà ëàáîðàòîðíà ðàçðàáîòêà, íî å äàëå÷ îò âàêñèíà“, îáÿâè òîé.

 

Èìóíîëîãúò ïðåäóïðåäè, ÷å ïîñëåäèöèòå çà ïðåáîëåäóâàëèòå êîðîíàâèðóñ ñà ñåðèîçíè. Òå ïðîäúëæàâàò ñ ìåñåöè è ñà çà íåðâíàòà ñèñòåìà, íà ñúðäå÷íîñúäîâàòà ñèñòåìà, íà áúáðåöèòå, íà ÷åðíèÿ äðîá, íà êðúâîíîñíàòà ñèñòåìà, óòî÷íè ëåêàðÿò.

Íåãîâàòà ïðåïîðúêà å äà ñå ïîãðèæèì çà èìóíèòåòà ñè, äîêàòî ñìå çäðàâè, ÷ðåç ïðèåì íà âèòàìèí Ä, âèòàìèí Ñ, ñåëåí, öèíê è äðóãè äîáàâêè.

Çàñåãà, íåçàâèñèìî ÷å âàêñèíàòà ùå áúäå ãîòîâà äîãîäèíà, âñè÷êè ìåðêè, êîèòî ñå ïðèëàãàò, òðÿáâà äà îñòàíàò â ñèëà ïîíå îùå 2-3 ãîäèíè, íàñòîÿ èìóíîëîãúò.

Òîé ïðåäóïðåäè, ÷å Êîâèä-19 íÿìà äà ïðèêëþ÷è ñêîðî. "Êîðîíàâèðóñúò ìíîãî ïî-ìàëêî ìóòèðà, íî ìóòàöèèòå ñà ìíîãî ñåðèîçåí ïðîáëåì çà ñúñòàâÿíåòî íà âàêñèíàòà. Ïðîáëåìúò å, ÷å õîðàòà íå ñïàçâàò ìåðêèòå“, îòñå÷å òîé öèòèðàí îò "Ðåòðî".




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