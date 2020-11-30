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|Àêàä. Áîãäàí Ïåòðóíîâ: Ìåðêèòå òðÿáâà äà ïðîäúëæàò ïîíå 2-3 ãîäèíè
"Ñúâåòâàì êîëåãèòå äà èçïîëçâàò äóìàòà "âàêñèíà“ ïî-âíèìàòåëíî. Òîâà å åäíà ëàáîðàòîðíà ðàçðàáîòêà, íî å äàëå÷ îò âàêñèíà“, îáÿâè òîé.
Èìóíîëîãúò ïðåäóïðåäè, ÷å ïîñëåäèöèòå çà ïðåáîëåäóâàëèòå êîðîíàâèðóñ ñà ñåðèîçíè. Òå ïðîäúëæàâàò ñ ìåñåöè è ñà çà íåðâíàòà ñèñòåìà, íà ñúðäå÷íîñúäîâàòà ñèñòåìà, íà áúáðåöèòå, íà ÷åðíèÿ äðîá, íà êðúâîíîñíàòà ñèñòåìà, óòî÷íè ëåêàðÿò.
Íåãîâàòà ïðåïîðúêà å äà ñå ïîãðèæèì çà èìóíèòåòà ñè, äîêàòî ñìå çäðàâè, ÷ðåç ïðèåì íà âèòàìèí Ä, âèòàìèí Ñ, ñåëåí, öèíê è äðóãè äîáàâêè.
Çàñåãà, íåçàâèñèìî ÷å âàêñèíàòà ùå áúäå ãîòîâà äîãîäèíà, âñè÷êè ìåðêè, êîèòî ñå ïðèëàãàò, òðÿáâà äà îñòàíàò â ñèëà ïîíå îùå 2-3 ãîäèíè, íàñòîÿ èìóíîëîãúò.
Òîé ïðåäóïðåäè, ÷å Êîâèä-19 íÿìà äà ïðèêëþ÷è ñêîðî. "Êîðîíàâèðóñúò ìíîãî ïî-ìàëêî ìóòèðà, íî ìóòàöèèòå ñà ìíîãî ñåðèîçåí ïðîáëåì çà ñúñòàâÿíåòî íà âàêñèíàòà. Ïðîáëåìúò å, ÷å õîðàòà íå ñïàçâàò ìåðêèòå“, îòñå÷å òîé öèòèðàí îò "Ðåòðî".
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Êîìåíòàðè (10)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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