Àáèòóðèåíòè ñ ìîëáà êúì ÌÎÍ, èñêàò ñè ïîíå èçïðàùàíåòî

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:43 / 12.05.2020Êîìåíòàðè (6)47
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Çà âèïóñê 2020 ã. êðàÿò íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå ùå èçãëåæäà ïî-ðàçëè÷íî îò ïðåäè - íÿìà äà èìà íèòî ïèùíè ðîêëè, íèòî ñêúïè êîëè. Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî ðåøè, ÷å áàëîâå òàçè ãîäèíà íÿìà äà èìà, çàðàäè îïàñíîñòòà îò COVID-19, à òîâà íå ñå õàðåñà íà ìíîãî ìëàäåæè, êîèòî öÿëà ãîäèíà ñå ïîäãîòâÿò çà òîçè ïîñëåäåí äåí â ó÷èëèùå.

Â ñïåöèàëíî ñúçäàäåíà ãðóïà âúâ Facebook áëèçî 15 õèë. àáèòóðèåíòè ñà íàïèñàëè ïèñìî äî Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî, ñ êîåòî ìîëÿò ïðàâèòåëñòâîòî äà ðàçðåøè èçïðàùàíèÿòà âúâ âñÿêà áúëãàðñêà ãèìíàçèÿ. Ìëàäåæèòå ïîñî÷âàò, ÷å öåðåìîíèèòå ñà íà îòêðèòî â ó÷èëèùíèÿ äâîð, êúäåòî áè ìîãëà äà ñå ñïàçâà äèñòàíöèÿ. 

"Òîâà å ãîëÿìî, îòêðèòî ïðîñòðàíñòâî, à íèå èñêàìå èçïðàùàíå, íå áàë. Çíàåì, ÷å áàëúò íå å ðàçóìíî äà ñå ïðîâåäå è íÿìà êàê òîâà äà ñå ñëó÷è", êàçâà Ñèìîíà Áîíåâà, êîÿòî ñúçäàâà ãðóïàòà "Èçïðàùàíå 2020", ïðåä Íîâà òâ.

Íî çàñåãà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îáðàçîâàíèåòî íå ìîæå äà ñè ïîçâîëè äà ïîåìå îòãîâîðíîñò çà çäðàâåòî íà íàä 50 õèë. çðåëîñòíèöè.

"Íàé-öåííîòî ñïîðåä ìåí íå å äà áðîèø äî 12, à äà ïðåäàäåø ó÷èëèùíîòî çíàìå. Òîâà ìîæå äà ñòàíå è âèðòóàëíî", êàçâà çàì. ìèíèñòúðúò íà îáðàçîâàíèåòî Òàíÿ Ìèõàéëîâà.

"Íÿìà êàê â ìîìåíòà äà êàæåì íåùî, êîåòî åâåíòóàëíî íå áè ñå ñëó÷èëî", äîïúëâà òÿ.

À îáñòàíîâêàòà â ìîìåíòà íå ïîçâîëÿâà ñòðóïâàíåòî íà õîðà â ó÷èëèùíèÿ äâîð.




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