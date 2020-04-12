Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
58-ãîäèøåí ìúæ ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ â Õàñêîâî
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:48 / 12.04.2020Êîìåíòàðè (19)24
©
Èëþñòðàöèÿ
Ðàíî òàçè ñóòðèí, 12 àïðèë, â  õàñêîâñêàòà ìíîãîïðîôèëíà áîëíèöà å ïî÷èíàë 58-ãîäèøåí ìúæ ñ COVID-19. Òîâà ñúîáùèõà îò ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî. Ñ êîí÷èíàòà íà ìúæà îáøèÿò áðîè íà ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 ó íàñ ñòàíàõà 29.  Ïàöèåíòúò å õîñïèòàëèçèðàí â èíôåêöèîçíîòî îòäåëåíèå íà ëå÷åáíîòî çàâåäåíèå íà 4-òè àïðèë. Äåí ïî-êúñíî ïðè ìúæà å äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ.

Òîé å ñòðàäàë îò ÕÎÁÁ, äèàáåò, àñòìà è àðòåðèàëíà õèïåðòîíèÿ. Çàðàäè çàòðóäíåíî äèøàíå è óñëîæíåíà ïíåâìîíèÿ íà 9-òè àïðèë å ïðèâåäåí â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå, êúäåòî å ïîñòàâåí íà àïàðàòíà âåíòèëàöèÿ.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà áëèçêèòå è ñåìåéñòâîòî íà ïî÷èíàëèÿ ìúæ.




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1413
12.04.2020 »
12.04.2020 »
12.04.2020 »
12.04.2020 »
12.04.2020 »
12.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/236 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
"....Òîé å ñòðàäàë îò ÕÎÁÁ, äèàáåò, àñòìà è àðòåðèàëíà õèïåðòîíèÿ. Çàðàäè çàòðóäíåíî äèøàíå è óñëîæíåíà ïíåâìîíèÿ íà 9-òè àïðèë å ïðèâåäåí â èíòåíçèâíî îòäåëåíèå, êúäåòî å ïîñòàâåí íà àïàðàòíà âåíòèëàöèÿ...." ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€ðŸ˜€
-1
 
 
Ñïðåòå ñå,õîðàòà ñå ðàæäàò è óìèðàò...è áåç Êîðîíà âèðóñà!!
0
 
 
À, ñòîòèöè õîðà óìèðàò íà äåí îò äðóãè ðàçëè÷íè çàáîëÿâàíèÿ, àìà òÿõ íå ãè îòðàçÿâàòå... Âñè÷êî å êîðîíàâèðóñ
0
 
 
Ñàìî ÕÎÁÁ å äîñòàòú÷íî, äà íå ãîâîðèì, ÷å å èìàë àñòìà, äèàáåò è õèïåðòîíèÿ...
0
 
 
Òðÿáâà äà ñè àáñîëþòåí äåáèë è óðîä, çà äà ðåàãèðàø íà ñìúðòòà ñ óñìèâêà... Ïîíÿêîãà ìè å ãíóñíî äà æèâåÿ â òàêúâ ñâÿò...
0
 
 
àç ïðåäëàãàì Ñâåòîâåí òðàóð âœŠðŸ¤”
0
 
 
Âèå ãëóïàâè ëè ñòå? Ïàòîãåíåí âèðóñ, íî íå å ãðèï... Óáèâà, áåç çíà÷åíèå îò ïîë, ðàñà, âúçðàñò. Î, è íÿìà âàêñèíà... Äà, ãëóïàâè ñòå!
0
 
 
Òîçè âèðóñ å êàòî èçâúíçåìíèòå èìàãè íî íèêîé íå ãèå âèæäàë
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: