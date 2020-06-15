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|36-ãîäèøíà æåíà áåç ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ ïî÷èíà îò êîðîíàâèðóñ ó íàñ!
Ñëó÷àèòå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, ïîòâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà, ñà îáùî 3290. Îò òÿõ àêòèâíè ñà 1386. Èçëåêóâàíèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí COVID-19, ñà 1730. Ñåäåì îò òÿõ ñà ðåãèñòðèðàíè çà èçìèíàëèòå 24 ÷àñà.
Â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò 244 ïàöèåíòè ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, îò êîèòî 15 ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.
Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å ëèöàòà-ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà îáùî 318. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå íå ñà óñòàíîâåíè íîâè ñëó÷àè.
Îáùî 174 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèëà êîíñòàòèðàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ. Äâà íîâè ñìúðòíè ñëó÷àÿ ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Êàñàå ñå çà:
Æåíà íà 36 ã., çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ äà å èìàëà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ;
Æåíà íà 45 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå è õðîíè÷íî íåâðîëîãè÷íî çàáîëÿâàíå.
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