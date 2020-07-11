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|292 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 19 â Ïëîâäèâ
PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 4540, îáù áðîé- 172 330. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 6 964, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 3 389.
516 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 32 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.
Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 3 308, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 79.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19, ñà 267. Ïåò îò ñëó÷àèòå ñà îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå.
Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 98, Ñîôèÿ(îáëàñò) - 12, Ïëîâäèâ - 43, Ïàçàðäæèê - 11, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 19, Êþñòåíäèë - 11, Âàðíà - 18, Âåëèêî Òúðíîâî - 8, Ãàáðîâî - 2, Ñëèâåí - 9, Âðàöà- 3, Äîáðè÷- 5, Êúðäæàëè-5, Ïåðíèê - 3, Ïëåâåí - 15, Ðóñå - 7, Ñèëèñòðà - 1, Øóìåí - 2, Áóðãàñ - 11, Ðàçãðàä-2
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (4)
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ïðåäè 2 ÷. è 1 ìèí.
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Ïðàçíèê íà ïåíñèîíåðà â Æ.Ð.Òðàêèÿ.Ëè÷íî êìåòúò Êîñòàäèí Äèìèòðîâ íè ïîçäðàâè.
ïðåäè 2 ÷. è 39 ìèí.
+5
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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