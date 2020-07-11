Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
292 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 19 â Ïëîâäèâ
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:45 / 11.07.2020Êîìåíòàðè (4)37
©
292 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà.

PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà 4540, îáù áðîé- 172 330. Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 6 964, àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 3 389.

516 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 32 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.

Îáùèÿ áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 3 308, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 79.

Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí COVID-19, ñà 267. Ïåò îò ñëó÷àèòå ñà îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. 

Ïîòâúðäåíè ñëó÷àè ïî îáëàñòè ñà êàêòî ñëåäâà: Ñîôèÿ (ñòîëèöà) - 98, Ñîôèÿ(îáëàñò) - 12, Ïëîâäèâ - 43, Ïàçàðäæèê - 11, Ñìîëÿí - 4, Áëàãîåâãðàä - 19, Êþñòåíäèë - 11, Âàðíà - 18, Âåëèêî Òúðíîâî - 8, Ãàáðîâî - 2, Ñëèâåí - 9, Âðàöà- 3, Äîáðè÷- 5, Êúðäæàëè-5, Ïåðíèê - 3, Ïëåâåí - 15, Ðóñå - 7, Ñèëèñòðà - 1, Øóìåí - 2, Áóðãàñ - 11, Ðàçãðàä-2




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3054
11.07.2020 »
11.07.2020 »
10.07.2020 »
10.07.2020 »
10.07.2020 »
10.07.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/509 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
+3
 
 
Ïîâåäîõìå, çàùîòî òóê æèâåÿò òèòàíèòå íà ìèñúëòà. Îùå ñïÿò, íî ñëåä ìàëêî ùå ïî÷íàò äà ðúñÿò, ÷å òàêúâ âèðóñ íÅìà, ÷å àìåðèêàíöèòå ñà âèíîâíè, ÷å ëåêàðèòå ïðèñâîÿâàò ñðåäñòâà è.ò.í Ùå ïîïñóâàò çà äà ñå óâåðèì, ÷å ñà ÿêè è ñìåëè ìúæàãè, ùå ñå ñúáèðàò íà òóìáè è óòðå 100 çàðàçåíè â Ïëîâäèâ
+2
 
 
Ååå ìíîãî ìàëêî, àç î÷àêâàõ ïîíå 1000 ñëåä ñíîùíèòå ïðîòåñòè!ðŸ˜†
nevena_t
Ïðàçíèê íà ïåíñèîíåðà â Æ.Ð.Òðàêèÿ.Ëè÷íî êìåòúò Êîñòàäèí Äèìèòðîâ íè ïîçäðàâè.
ïðåäè 2 ÷. è 39 ìèí.
+5
 
 
Êàê ñòàíà òàêà,÷å ïîâåäîõìå õîðîòî?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Þëè 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2020/2021
Õîðîñêîï çà äåíÿ
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: