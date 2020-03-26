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|21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè çà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 8 ñà èçëåêóâàíèòå!
Ïðèïîìíÿìå, ÷å êúì 8,00 ÷àñà äíåñ çàðàçåíèòå áÿõà 243, íî âå÷å ñà 264. Òðèìà îò çàáîëåëèòå âå÷å ïî÷èíàõà. 8 ñà èçëåêóâàíèòå! Äâà íîâè ãðàäà ñúñ çàðàçåíè - Êúðäæàëè è Õàñêîâî.
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Êîìåíòàðè (9)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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