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|Åòî êîè âëèçàò â íîâèÿ "ÂÈÏ Áðàäúð" îñâåí Ñóçàíèòà,è Îðõàí Ìóðàä! Èçëú÷âàò øîóòî îò äâå êúùè!
Ïðåãîâîðèòå íà åêèïà ñ êàíäèäàò-ó÷àñòíèöèòå âñå îùå òåêàò, íî íÿêîè îáèòàòåëèòå íà êúùàòà âå÷å ñà ÿñíè. Êàêòî "Óèêåíä" ïèñà, ïúðâèòå, êîèòî ñà ñå ñúãëàñèëè, ñà ñïðÿãàíèòå çà çàêëåòè âðàãîâå Íîðà Íåäêîâà è Âàëåíòèí Êóëàãèí. Îñâåí òîâà â øîóòî ñúñ ñèãóðíîñò âëèçàò Áëàãîé Ãåîðãèåâ-Äæèçúñà è Îðõàí Ìóðàä ñ äúùåðÿ ñè Ñóçàíèòà.
Òàçè ãîäèíà â ïðåäàâàíåòî íàé-íàêðàÿ ñå î÷àêâà äà âëåçå Åâà îò "Òîíèêà". Òÿ ñå áå äîãîâîðèëà çà ó÷àñòèå îùå ïðåç 2017-à, íî â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò ïðîäóêöèÿòà ÿ ñìåíè ñ Ìàðãàðèòà Õðàíîâà. Äà âëèçà â êúùàòà íàïèðàë è åäèí îò ìàëêîòî ïîëèòèöè, êîèòî îòêðèòî ïðèçíàâàò, ÷å ñïÿò ñ ìúæå – Âëàäî Êóçîâ. Ïðîäóöåíòèòå ãî êàíåëè îò ãîäèíè è íàé-íàêðàÿ ãî íàâèëè äà ó÷àñòâà. Îò Íîâà îáà÷å êàòåãîðè÷íî îòðÿçàëè òåçè ìåðàöè çàðàäè ñêàíäàëíèòå ñëóõîâå îêîëî íåãî.
Ãîëÿìàòà àòðàêöèÿ òàçè ãîäèíà ñå î÷àêâà äà áúäå ×åðíàòà âäîâèöà Àíèòà Ìåéçåð. Òÿ íà äðàãî ñúðöå ùå âëåçå â êúùàòà, çà äà çàêúðïè ëè÷íèÿ ñè áþäæåò è äà ïîèç÷èñòè ìðà÷íèÿ ñè èìèäæ íà óáèéöà íà ñîáñòâåíèÿ ñè ñúïðóã. Ñêàíäàëíàòà äàìà áå ïóñíàòà ïîä ãàðàíöèÿ îò ïàíäèçà, íî çà äà âëåçå âúâ "ÂÈÏ Áðàäúð", ñå èçèñêâà ñïåöèàëíî ñúäåáíî ðàçðåøåíèå. Òàêîâà âñå îùå íå å ïîëó÷åíî.
Âñå îùå òåêàò ïðåãîâîðè ñ Íèêîëåòà Ëîçàíîâà, Íèêè Ìèõàéëîâ è Àëèñèÿ. Ëþáîâíèÿò èì òðèúãúëíèê ùå áúäå èíòåðåñåí çà çðèòåëèòå, íî íàé-âåðîÿòíî ïîíå åäèíèÿò îò òðèìàòà ùå îòêàæå ó÷àñòèå â ðèàëèòèòî. Î÷àêâà ñå òîâà äà áúäå Àëèñèÿ. Ñïîðåä òÿõ, òÿ âñÿêà ãîäèíà å óõàæâàíà îò ïðîäóöåíòèòå, íî âèíàãè èì îòêàçâà è ïî âñÿêà âåðîÿòíîñò ùå ãî íàïðàâè è ñåãà. Íèêîëåòà ïúê òðÿáâàøå äà âëåçå â êúùàòà îùå ìèíàëàòà ãîäèíà, íî áå îòëîæåíî çàðàäè äîãîâîð ñ Áè Òè Âè, êîéòî çàáðàíÿâà íà áèâøàòà Ìèñ Ïëåéìåéò äà ðàáîòè â äðóãè òåëåâèçèè âåäíàãà ñëåä íàïóñêàíåòî ñè.
Ñåãà îáà÷å íÿìàëî ïðå÷êè ïî ïúòÿ ѝ êúì ðèàëèòèòî, ñòèãà äà äîãîâîðè ïîäõîäÿù õîíîðàð. Ó÷àñòèåòî íà Íèêè Ìèõàéëîâ çàâèñåëî îò åâåíòóàëíèòå ìó àíãàæèìåíòè êàòî ôóòáîëèñò. Çàñåãà ñå âîäåëè ïðåãîâîðè è ñ Èâàíà, êîÿòî îáà÷å íàé-âåðîÿòíî ùå îòêàæå íà øîóòî. Êàòåãîðè÷åí îòêàç ñà äàëè Âàñèë Íàéäåíîâ è Àíòîíèÿ Ïåòðîâà, êîèòî ïî÷òè âñÿêà ãîäèíà ïîëó÷àâàò ïîêàíè, íî ñèñòåìíî ãè îòêëîíÿâàò. Ãëîðèÿ ñúùî îáÿâè, ÷å íÿìà äà âëèçà â êúùàòà. Äúùåðÿ ѝ Ñèìîíà Çàãîðîâà îáà÷å íàé-âåðîÿòíî ùå ñå ñúãëàñè, àêî óñïåå äà ñå äîãîâîðè äà ïðèëè÷åí õîíîðàð.
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íà 09.08.2018 ã.
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íà 09.08.2018 ã.
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Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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