Първите три етапа на Giro d'Italia, едно от трите най-големи колоездачни състезания в света, ще се проведат в България. Тази седмица цялата ни страна ще отпразнува най-мащабното спортно събитие, на което някога сме били домакин. По този повод в и около петте града, които ще приветстват колоездачната обиколка, са планирани множество съпътстващи събития.
На 6 май Бургас ще стане домакин на церемонията по представяне на отборите в легендарното Giro d'Italia – на сцената на Летния театър от 18:00 ч. Входът е свободен, но за добрата организация на събитието се изисква билет. Онлайн билетите и тези в Туристическия информационен център до Часовника са вече изчерпани. В деня на събитието, от 12:00 ч., безплатни билети ще се раздават на касата на Летния театър – до изчерпване на наличността.
Бургас има наситена културна програма в дните от 6 до 9 май, която включва празнична разходка до остров Света Анастасия, разнообразни вело приключения, концерти и културни мероприятия.
В Несебър 7 май е ден, изпълнен с колоездачен дух – Mini Giro Nesebar събира деца и младежи под мотото "Вълни и велосипеди", а вечерта ще завърши с концерт на рок легендите Б.Т.Р. На 8 май, преди официалния старт на първия етап в 13:50 от Северното пристанище, всички любители на колоезденето и бягането могат да се включат в любителски инициативи по трасето на Giro.
Велико Търново ще отпразнува и трите етапа с голям екран на паметника на Асеневци. На 9 май, когато е вторият етап на състезанието, преди пристигането на колоната във Велико Търново ще има паради на фолклорни състави и джуниър бенд, детско колоездачно състезание "Giro di Tsarevets" и колоездачна обиколка по последните части на етапа с TarnovoRuns. Вечерта – концерт с Торино и Пашата. На 10 май пък за всички любители на колелото – шосейно и байк състезание за Купа Керека 2026 в село Керека.
Пловдив посреща Джирото с характерния си размах. От 8 до 10 май Старият град оживява с Фестивал на виното и гурмето, а занаяти и изкуства намират своето място в Археологическия подлез. На 9 май Централният площад се превръща в загряващо парти с DJ, а на 10 май, когато стартира третият етап от града, градско шествие с музиканти и артисти ще премине през центъра преди колоездачите да тръгнат. Веднага след старта в Античния театър започва поп-рок и джаз концерт, а след обяд – градски колоездачен маратон с игри и награди.
В София вело-селото на площад "Александър Невски" ще работи и в трите дни на състезанието с детски шоу програма, мажоретки и концерти. На 9 май се провежда специална Розова обиколка за Деня на Европа – велошествие, на което посланици на държавите членки на ЕС ще карат символично заедно колела от площад "Александър Невски" към НДК в чест на европейското единство. А на 10 май – денят на финалния етап – масовият колоездачен парад Sofia Rides Giro ще бъде поведен от кмета на столицата Васил Терзиев. По целия маршрут ще има специални атракции – от възстановка на Римски легион до оперно представление на открито край Панчарево.
Във финалния етап в България състезанието ще премине през Панчарево, Кокаляне и Долни Пасарел. На 10 май след 12 ч. пред сградата на район Панчарево ще има голям екран, на който ще може да се гледа състезанието и ще се проведат активности, за да се отпразнува обиколката.
Ако решите, че искате да се отбиете в Костенец – на 10 май Община Костенец организира свой малък празник по маршрута: алея с местни търговци и читалища, детски колопоход и розови балони и димни ефекти в цветовете на трибагреника при преминаването на колоната. Заповядайте.
Цялата програма на съпътстващите събития около Giro d’Italia - Grande Partenza Bulgaria можете да намерите на https://giro2026.visitbulgaria.com/ както и чрез тази интерактивна карта.
Откъде да гледаме Giro?
Ако искате да видите колоездачите отблизо, ето някои от най-добрите места по трасето на всеки от трите етапа:
Етап 1 (8 май, Несебър – Бургас)· Старият Град в Несебър е неутрална зона – колоездачите минават бавно и могат да бъдат видяни в непосредствена близост.
· В Бургас трасето преминава два пъти по бул. "Демокрация" и бул. "Иван Вазов".
· В района на Созопол – Шофьорският плаж е едно от най-добрите места, където колоездачите също ще бъдат съвсем близо до публиката, както и Дюни и центърът на Созопол.
Етап 2 (9 май, Бургас – Велико Търново)
Трасето минава през Айтос, Карнобат и Сливен, след което поема нагоре – проходите "Вратник" и "Железни врата" са отлични места за гледане. Финалът е в центъра на Велико Търново – колоната влиза от ж.к. "Света гора", минава покрай Балдуиновата кула и завършва на бул. "Васил Левски" пред Театъра.
Етап 3 (10 май, Пловдив – София)
Стартът е от Централния площад в Пловдив. По-нататък трасето минава през Пазарджик, Белово, Момина Клисура и Костенец. Изкачването към Боровец и спускането към Самоков са зрелищни точки. Финалът е в София – едното цяло платно на Цариградско шосе (в посока Пловдив) ще бъде затворено за публика, което дава уникална възможност да наблюдавате скоростната финална отсечка на състезанието от непосредствена близост.
