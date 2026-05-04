Новият шампион на България по футбол Левски обяви програмата си до двубоя с Лудогорец, който е насрочен за 18:45 часа на 9 май на стадион "Георги Аспарухов".
Хулио Веласкес и неговия щаб дават три дни почивка на футболистите си след шампионската победа над ЦСКА 1948 с 1:0 в събота. "Сините" ще почиват до вторник, а сряда ще подновят тренировки със занимание в 17:00 часа.
Програмата на на Левски до 9 май, събота, е следната:
4 май, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
5 май, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
6 май, сряда:
17:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите
7 май, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов“
8 май, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион "Георги Аспарухов“
9 май, събота:
18:45 часа – "Левски“ – "Лудогорец“ – Първа лига – плейофи, 3-ти кръг – стадион "Георги Аспарухов“
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.