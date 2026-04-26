Милан и Ювентус се изправят един срещу друг в дербито от 34-ия кръг от Серия "А". То ще е на стадион "Сан Сиро" с начален час 21:45 българско време.

Домакините са трети в таблицата с 66 точки. Головата им разлика е 48:27. Формата им напоследък е неубедителна и са с 3 поражения и две победи. Миналата неделя те спечелиха във Верона с 1:0. При успех днес ще се изравнят с шампиона Наполи, който е втори и в петък разгроми Кремонезе (4:0). Отборът няма кадрови проблеми и наставникът Макс Алегри ще разчита на всички играчи. Милан не може да си позволи да се отпуска, защото 5-ият Рома е с 61 точки, а само първите 4 места ще осигурят квоти за Шампионска лига от есента.

Ювентус е една позиция надолу спрямо днешния си домакин. "Старата госпожа" е с 63 точки, на две над Рома. Съставът вече прилича на себе си що се касае до представяне. 4 успеха и равенство от 14 март насам върнаха торинци в играта за Шампионска лига от септември. Хуан Кабал и Аркадиуш Милик са в лазарета, а Емил Холм, Матия Перин и Душан Влахович са под въпрос.

На 5 октомври в 6-ия кръг не паднаха голове в Торино.

