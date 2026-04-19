Стилияна Николова заслужи сребърен медал от Световната купа по художествена гимнастика в азербайджанската столица - Баку. Националката ни спечели отличието на обръч с оценка 28.550 (D. 12.900; A 7.800; E. 7.850). Екипът ни бе подал контестация заради ниска оценка, но тя бе отхвърлена.

Бронзът е за рускинята София Илтерякова, която получи сбор от 28.450. Шампионка е украинката - Таисия Онофрийчук, имаща 28.650.

В момента тече финалът на топка, където Николова също участва, а по-късно ще се включи и на бухалки, както и във финала на лента.