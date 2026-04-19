Манчестър Сити и Арсенал се изправят един срещу друг в най-интригуващия двубой от 33-ия кръг в Премиър лийг. Той ще е довечера от 18:30 часа наше време на стадион "Етихад".

Домакините са в подем напоследък и се доближиха на 6 точки зад днешния си противник, който е начело със 70. "Гражданите" са с мач по-малко и на теория могат да изравнят Арсенал, ако надвият Кристъл Палас в отложената си среща. Извън сферата на вероятностите, фактите са, че Сити има голова разлика от 63:28, 3 успеха и две ремита в изминалите 5 кръга. Преди седмица възпитаниците на Пеп Гуардиола разгромиха Челси в Лондон за крайното 3:0. Йошко Гвардиола и Рубен Диаш са в лазарета, а Джон Стоунс ще мине късен фитнес тест. Манчестърци отстраниха Ливърпул на 4 април в 1/4-финалите от ФА Къп с 4:0, а на 22 март надделяха точно срещу Арсенал, ала във финала за Купата на Лигата след 2:0 с головете през второто полувреме. Единственото разочарование за отбора е отпадаването от Реал Мадрид в Шампионска лига още в 1/16-финалите на 17 март.

Арсенал продължава да е първи, но позволи Сити да го доближи през последните седмици. Миналата събота "топчиите" отстъпиха у дома от Борнемут за крайното 1:2. Головата разлика на селекцията е 62:24, имайки все още най-здравата защита в първенството. Ако днес футболистите на Микел Артета не загубят, ще продължат да държат съдбата в собствените си ръце до края на сезона. Лондончани отпаднаха от ФА Къп срещу Саутхемптън в 1/4-финалите след 1:2 навън на 4 април. Загубиха и финала за Купата на Лигата от Сити, но достигнаха по-рано тази седмица за втора поредна година полуфиналите в Шампионска лига, където ще премерят сили с Атлетико Мадрид. Рикардо Калафиори, Юриен Тимбер и Нони Мадуеке са под въпрос и ще минат късен фитнес тест. Контузени са: Микел Мерино, Мартин Йодегор и Букайо Сака. Първият е аут до края на сезона, но останалите двама ще са на линия до две седмици.

Този сезон Сити и Арсенал играха два пъти. Гореспоменатият триумф за "гражданите" миналият месец и 1:1 в Лондон от 5-ия кръг на Премиър лийг.

