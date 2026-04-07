Марек Дупница излезе с официална позиция, в която изразява недоволството си от съдийския наряд за дербито с Вихрен Сандански в състав русенеца Борис Тодоров и съгражданина му Владимир Ташков (първи асистент).

Ето и пълната позиция на дупничани:

"ФК Марек изказва своето недоумение относно съдийското назначение за предстоящия мач от Втора лига между Марек и Вихрен. За главен рефер на срещата наряд е получил русенецът Борис Попов, а първи асистент ще бъде Владимир Ташков също от Русе.

Клубът е в недоумение как така за югозападно дерби, каквото е двубоят Марек - Вихрен, са пратени съдии от град Русе, при положение, че в следващия кръг нашият отбор гостува на тима на Дунав.

ФК Марек вярва в обективността на българското футболно съдийство, но се питаме какво биха си помислили нашите фенове, в случай, че отборът ни бъде "нашарен" с наказателни картони например.

Все пак се надяваме на честно и справедливо съдийство в този така важен мач и излизаме за победа."