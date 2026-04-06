Мъжкият национален отбор на България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5-и юни в Кишинев.

Двубоят ще се проведе на стадион “Зимбру" в молдовската столица и е с начален час 20:00.

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите.

Молдова са в ужасна серия от 13 мача без победа. Тимът обаче надделя над Полша след обрат от 0:2 на 3:2 през юни 2023-а година в евроквалификация. Второто попадение тогава за "дружина полска" отбеляза звездата Роберт Левандовски.

Надпреварата започва през септември, като “трикольорите" откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.