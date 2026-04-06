Българската звезда в тениса Григор Димитров записа нова седмица в "Топ 100" на най-добрите професионални тенисисти.

След обновяването на ранглистата днес първата ни ракета запази 93-ата позиция. Той има в актива си 645 точки, спечелени в 18 турнира.

През изминалата седмица Димитров игра на демонстративния турнир в Ним, Франция, в който бе много близо до това да победи актуалния играч от "Топ 10" на света Феликс Оже-Алиасим, а след това загуби от руснака Карен Хачанов в битката за място в "Топ 5".

През настоящата седмица Григор ще играе на "домашния" за него "Мастърс 1000" турнир в Монте Карло (Монако), където живее и тренира.

В първи кръг българинът ще играе с представителя на Аржентина Томас Мартин Ечевери.