Шампионът от миналия сезон Наполи приема Милан днес в дербито от 31-и кръг на италианската Серия "А".

Мачът започва в 21:45 часа българско време на стадион "Диего Армандо Марадона" в Неапол.

Домакините се намират на 3-о място във временното класиране с 62 точки като са в страхотна серия от 4 поредни шампионатни победи.

Милан са втори с 63 пункта и загуба днес ще означава сдаване на позицията си в подреждането.

В директните двубои за последно Наполи победи с 2:0 на свой терен. Преди това "росонерите" спечелиха в Милано с 2:1, спирайки серия от 2 поредни победи на неаполитанци.

Бетинг операторът PalmsBet.com предлага коефициент от 2.40 за победа на домакините, 3.10 за равенство и 3.20 за победа на гостите.

BETHUB.bg предлага сходни ставки: 2.49 за победа на Наполи, 3.25 за равенство и 3.30 за победа на Милан.