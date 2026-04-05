ОФК Вихрен Сандански започна изграждането на нова футболна база. Проектът предвижда създаването на два нови терена с естествена настилка на мястото на досегашния терен в с. Левуново.

Инициативата е част от дългосрочната визия на ръководството за устойчиво развитие и надграждане на спортната инфраструктура. С реализирането на новата база представителният отбор на Вихрен, както и формациите от Академия "Вихрен“, ще получат значително по-добри условия за подготовка, отговарящи на съвременните изисквания на футбола.

Работата по изграждането вече е в ход, като съществуващият терен е изцяло разкопан и подготвен за полагането на нова настилка.