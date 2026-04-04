Стоян Орманджиев, футболен мениджър и бивш изпълнителен директор на ЦСКА, говори пред ФОКУС по време на поклонението пред легендата на българския и световен футбол Борислав Михайлов.

Припомняме, че великият вратар и бивш президент на БФС почина този вторник (31-и март) на 63-годишна възраст.

"Първо искам да изкажа съболезнования към близките и към роднините, много голяма загуба за българския футбол. Фамилия Михайлови е оставила огромна следа. Борислав Михайлов беше много точен човек. Добър управник и най-вече легендарен футболист.

Ще го запомним с прекрасните му изяви на Световното през 1994-а година, знаменитата победа срещу Франция, която ни класира - изявите му и на клубно ниво, и на национално ниво. Голяма загуба за българския футбол", сподели Орманджиев пред нашата медия.

"Със сигурност един спомен, който за всички българи е много ценен, това са спасените дузпи срещу Мексико, а пък и от лична гледна точка, те бяха много близки също с моя покоен баща.

Имали сме много приятни преживявания заедно, така че само мога да остана с добри впечатления от г-н Михайлов", разкри той един от най-незабравимите си спомени с Боби Михайлов.

