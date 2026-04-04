Звездата на България в сноуборда Малена Замфирова използва социалните мрежи, за да благодари за подкрепата, която получава от фенове и сънародници в тежкия момент, в който се намира.

16-годишният мегаталант в зимните спортове публикува видео в профила си в социалната мрежа Instagram, часове след пристигането си у нас след проведени серии операции в Австрия, вледствие на кошмарен инцидент, случил се в Чехия.

“Благодарна съм, че най-накрая се върнах у дома. Имам още дълъг път да извървя, но го правя стъпка по стъпка. Просто искам да ви благодаря. Вашите съобщения, подкрепа и любов означават повече, отколкото мога да обясня. Те наистина ми помагат да премина през това", написа в Замфирова в Instagram.

Редица родни знаменитости подкрепиха Малена. Окуражителни коментари под поста тя получи от световния вицешампион по волейбол Симеон Николов, актьоритев Луиза Григорова-Макариев, журналистката Ева Веселинова, моделът и тв водещ Нанси Карабойчева. Подкрепа Замфирова получи и от звездата в сноуборда Сабине Пайер, тенисистката Цветана Пиронкова и други.