Италия гостува на Босна и Херцеговина във финалния бараж, определещ кой от двата отбора ще се класира за Мондиал 2026. Той ще е на стадион "Билино Полйе" в Зеница с начален час 21:45 българско време.

Домакините останаха сюрпризирани от решението на ФИФА, че днешното съоръжение ще бъде с намален капацитет. Причината е наказание след инциденти по време на квалификацията с Румъния на 15 ноември. Всички билети за довечера бяха продадени за броени часове. Миналият четвъртък босненците отстраниха Уелс в Кардиф, но трябваше да играят продължения и дузпи, след като изравниха в 86-ата минута чрез 40-годишния си лидер Един Джеко. Съставът е бил само веднъж на Световно първенство, откакто Югославия се разпадна. Това бе през 2014-а в Бразилия, когато отпадна в груповата фаза след един успех и две загуби.

Италия бе по-убедителен в полуфинала преди 5 вечери. "Скуадра адзура" се справи със Северна Ирландия в Бергамо за крайното 2:0 след силно второ полувреме и голове от Сандро Тонали и Мойс Кийн. Днес те ще са лишени от услугите на Федерико Киеза и Джанлука Скамака, но отборът ще е с увереността, че от 5 мача срещу Босна/Херцеговина, няма поражение - 4 победи и равенство. Въпреки това възпитаниците на Дженаро Гатузо ще подходят максимално внимателно, защото италианците пропуснаха последните два мондиала - в Катар 2022 и Русия 2018. Освен това 2014 (Бразилия) и 2010 (ЮАР) бяха най-слабите Световни първенства в историята на състава, който тогава отпадна още в груповата фаза.

Крайният победител ще отиде в група "В" на Мондиал 2026 в компанията на съдомакина Канада, Катар и Швейцария.

Palmsbet.com дава 7.50 шанс за домакините, 4.00 е равенството и 1.50 - двойката. Bethub.bg оценява единицата на 7.50, хиксът - 4.00, а успех за Италия - 1.58.