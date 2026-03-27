Божидар Саръбоюков, заедно със своя треньор Димитър Карамфилов, посетиха кмета Мария Киркова.
Поводът за емоционалната среща в кабинета на кмета бе завоюваният от Божидар исторически бронзов медал в скока на дължина – постижение, което нареди Харманли и България сред световния елит в леката атлетика.
В знак на признателност за огромния труд и историческия успех, кметът Мария Киркова връчи на Божидар Саръбоюков и на неговия треньор Димитър Карамфилов ювелирни златни монети и почетни грамоти.
"Този медал е плод на изключителен талант, но и на много лишения и желязна дисциплина. Вие показахте на света, че в Харманли растат шампиони от световна величина. Благодарим ви, че ни накарахте да се почувстваме горди.“, сподели г-жа Киркова по време на срещата.
От своя страна Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов благодариха за топлото посрещане и за подкрепата, която винаги са усещали от страна на Общината.
Община Харманли продължава да стои зад своите шампиони и да подкрепя развитието на спорта в града.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.