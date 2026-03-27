Българският национален отбор по футбол победи с 10:2 Соломонови острови в приятелски мач, който се игра на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта, Индонезия. Двубоят бе първи от приятелския турнир FIFA Series 2026.По два гола за "лъвовете" отбелязаха(5' и 45+2') и капитанът(39' и 44'). Точен за българите през първата част бе ив 13-ата минута от дузпа. Соломонови острови също вкараха след точно изпълнен 11-метров наказателен удар. Автор на гола бе. През второто полувреме резервитепокачиха, авкара от дузпа. Николов дори оформи хеттрик.Това бе исторически първи мач между двата тима. Победата бе втората най-голяма за България в историята след тази с 10:0 срещу Гана от 1968-а година на Олимпийските игри в Мексико.Соломонови острови са вече в серия от 6 мача без победа (5 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.В другата среща от надпреварата домакините от Индонезия приемат от 15:00 часа българско време Сейнт Китс и Невис.Победителят ще играе с България във финала на надпреварата.