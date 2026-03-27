Българският национален отбор по футбол ще изиграе днес първия си мач след световните квалификации за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.Селекцията на Александър Димитров ще срещне непретенциозния тим на Соломонови острови на старта на турнира FIFA Series.Сблъсъкът е от 10:30 часа българско време в Индонезия, където се провежда приятелската надпревара.Двубоят ще се играе на стадион " Гелора Бунг Карно Мадя" в Джакарта.Това ще е истгорически първи мач между двата тима.Соломонови острови са в серия от 5 мача без победа (4 загуби и 1 равенство). Островитяните са на 151-а позиция в ранглистата на ФИФА. България се намира на 87-о място. "Лъвовете" бяха в серия от 10 мача без успех, но в последния дуел в пресявките за Мондиал 2026 надиграха Грузия с 2:1.В другата среща от надпреварата домакините от Индонезия приемат от 15:00 часа българско време Сейнт Китс и Невис.Победителите от днешните мачове ще се изправят един срещу друг във финала на турнира.Операторътопределя за явен фаворит България в мача със Соломонови острови. Коефициентът за успех на "лъвовете"е 1.04, докато този на островитяните е 21.00. Равенството е оценено на 8.50.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за българите е оценен на 1.06, докато евентуален триумф на Соломонови острови е със ставка 31.00. Равенството е оценено на 12.00.