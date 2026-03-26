, национален селекционер на българския национален отбор по футбол, говори преди медии преди старта на турнира FIFA Series.България стартира в надпреварата утре сутрин от 10:30 часа българско време срещу Соломонови острови."Радваме се, че сме тук, за втори път сме на турнир от FIFA Series. Сега са два пъти повече участниците отпреди две години. Благодарим на домакините за прословутото добро гостоприемство и се фокусираме върху това да победим утре. Имаме цели в този турнир. Основната ни цел е да надградим, това ми е трети лагер с отбора, срещу Грузия постигнахме в София позитивен резултат. Още тогава казах, че това трябва да послужи за добра основа за нашето развитие.Рейтингът на Соломоновите острови е под нашия, но ще подходим с нужното уважение и респект, надявам се да наложим още от самото начало нашия стил на игра срещу такъв съперник. Срещу Испания, Грузия и Турция беше различно, но сега трябва да променим нашия стил и се надявам да доминираме през целия мач.В Индонезия беше хубаво време за мен - като футболист и треньор, кариерата ми на треньор започна оттук. Виждам, че имате много натурализирани чужденци. Когато ние водехме националния отбор на Индонезия, разчитахме само на местни играчи. Тогава Индонезия имаше един от най-силните си отбори. Сега виждам страшно много асистенти в отбора, което е позитивно, разбира се.Утре ще определим състава, имаме една две въпросителни. Всички тук искаме да вземат участие в турнира, стига да са здрави. Постоянно разговаряме с играчите относно аклиматизацията. Целта да вземем по-млади играчи беше именно краткото време за аклиматизация. Ако трябва да бъда честен, това време няма да ни стигне. Соломоновите острови са далеч от класата на отборите от световните квалификации, които срещнахме. И от тази на Индонезия.Но трябва да се предпазим от неприятни грешки срещу подобни съперници. Няма отбор, който ако го подцениш, да не може да те изненада. Те със сигурност се срещат за първи път с европейски отбор, ще бъдат мотивирани от тази гледна точка. Със сигурност няма да излязат предварително загубили, защото играят срещу България. Ще обърнем внимание на някои техни футболисти, имат две-три комбинации, с които умеят да изграждат атаките си", заяви Димитров."Капитан няма да бъде Десподов, няма да бъде и Груев. Надявам се всички да бъдат лидери. Ще разберете преди мача", разкри още той.