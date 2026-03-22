Вицешампионът Локомотив Авиа започна с победа в плейофите в Националната волейболна лига, след като се наложи с 3:0 (25:22, 26:24, 25:17) гейма над Пирин Разлог. Така локомотивци се нуждаят от още един успех, за да достигнат до Топ 4.Тимът от Пловдив изигра оспорван мач срещу Пирин, като в първия гейм успя да се откъсне след 15:14 и задържа аванса си до 25:22.Най-драматична беше втората част, в която гостите от Разлог стигнаха до два геймбола при 24:22, но домакините ги спасиха и реализираха четири поредни точки, с което пречупиха съперника. В третия гейм Локомотив Авиа доминираше и го спечели убедително с 25:17.Най-резултатен за победителите бешес 15 точки, адобавиха по 10.За Пирин най-резултатен бешес 18 точки.Следващия мач в Разлог е на 25-и март.