Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Вицешампионът Локомотив Авиа започна с победа в плейофите в Националната волейболна лига, след като се наложи с 3:0 (25:22, 26:24, 25:17) гейма над Пирин Разлог. Така локомотивци се нуждаят от още един успех, за да достигнат до Топ 4.

Тимът от Пловдив изигра оспорван мач срещу Пирин, като в първия гейм успя да се откъсне след 15:14 и задържа аванса си до 25:22.

Най-драматична беше втората част, в която гостите от Разлог стигнаха до два геймбола при 24:22, но домакините ги спасиха и реализираха четири поредни точки, с което пречупиха съперника. В третия гейм Локомотив Авиа доминираше и го спечели убедително с 25:17.

Най-резултатен за победителите беше Жулиен Георгиев с 15 точки, а Кристиян Алексов и Ивайло Дамянов добавиха по 10.

За Пирин най-резултатен беше Мариян Наков с 18 точки.

Следващия мач в Разлог е на 25-и март.

 