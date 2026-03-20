Григор Димитров, отпадна в първи кръг на "Мастърс" турнира на твърда настилка в Маями, САЩ. 34-годишният хасковлия не успя да защити точките си от миналогодишното си участие, а това означава сериозен регрес за него в световната ранглиста при мъжете.
От понеделник Димитров, който заемаше 44-та позиция в света, ще изпадне от Топ 85, като по всяка вероятност ще заеме 87 място.
Това означава, че Димитров ще се върне чак до май 2012 г., когато за последно не беше сред първите 85 състезатели в света.
