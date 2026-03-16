Александър Димитров обяви на кои ще разчита за контролите в Индонезия
Както вече самият Димитров обяви, за Джакарта няма да пътуват някои от най-опитните играчи, а шанс за изява на международната сцена ще получат някои по-млади футболисти.
Ето и пълния списък с повикани състезатели:
Вратари:
Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пд), Мартин Величков (Локомотив Сф)
Защитници:
Пeтко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Иван Турицов (ЦСКА София), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)
Полузащитници:
Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пд), Доминик Янков (Локомотив Сф), Берк Бейхан (Черно море)
Нападатели:
Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948)
