Вихрен Сандански победи с 1:0 като гост Пирин Благоевград на стадион Стадион "Христо Ботев" в регионалното дерби от Втора лига, белязано от цели пет уцелени греди.

Първото полувреме беше равностойно, като Александър Башлиев удари греда за домакините. След почивката Мартин Милушев също нацели напречната греда.

Победният гол падна малко по-късно, когато Лео Пимента реализира красив пряк свободен удар. До края Иво Казаков също удари греда, петата в мача.

След успеха Вихрен има 44 точки и е на две зад Фратрия, докато Янтра Габрово е четвърти с 43. Пирин остава седми с 28 точки.