Вихрен Сандански победи с 1:0 като гост Пирин Благоевград на стадион Стадион "Христо Ботев" в регионалното дерби от Втора лига, белязано от цели пет уцелени греди.Първото полувреме беше равностойно, катоудари греда за домакините. След почивкатасъщо нацели напречната греда.Победният гол падна малко по-късно, когатореализира красив пряк свободен удар. До краясъщо удари греда, петата в мача.След успеха Вихрен има 44 точки и е на две зад Фратрия, докато Янтра Габрово е четвърти с 43. Пирин остава седми с 28 точки.