Женският ни национален отбор по баскетбол приема Азербайджан в мач от 4-ти кръг на група "Е" от първия етап на квалификациите за Европейското първенство през 2027 г. Срещата в пловдивската зала "Колодрума" започва в 19:00 часа.

Момичетата на Таня Гатева заемат първо място във временното класиране с 3 победи. "Лъвиците" победиха Азербайджан (48:141) и Украйна като гости и надвиха у дома Черна гора. 

Гостите се намират на последната 4-та позиция с 3 загуби.

Следващият мач на България отново е в Пловдив, на 14 март, срещу Украйна.

За втората фаза на евроквалификациите се класират първите два отбора във всяка група, както и трите най-добри трети тима от седемте групи.