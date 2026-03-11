ЗАРЕЖДАНЕ...
Реал Мадрид и Ман Сити приковават всички погледи към себе си
Играчите на Алваро Арбелоа завършиха груповата фаза на 9-о място с 15 точки, а в плейофите за 1/8-финал елиминираха Бенфика с общ резултат 3:1. Последният мач между двата тим бе в груповата фаза през миналия декември, като тогава английският отбор спечели визитата си с 2:1.
Възпитаниците на Хосеп Гуардиола финишираха на 8-ма позиция в груповата фаза с 16 точки. "Гражданите" имат една победа в последните си 5 официални двубоя с "белия балет".
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Сити е 2.00, докато този за домакините е 3.60. Равенството е оценено на 3.66.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Манчестър е оценен на 2.02, докато евентуален триумф на "кралския клуб" е със ставка 3.50. Равенството е оценено на 3.80.
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
