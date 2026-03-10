обяви в социалните мрежи, че напуска поста на изпълнителен директор на Пирин."Официално вече не съм изпълнителен директор на Пирин! 14 месеца работа и повече от 2 месеца, в които помогнах за плавното предаване на цялата информация и нужните документи. Благодаря на Георги Спасов и Милен Стефанов за доверието, което имаха да управлявам парите им, могат да са сигурни, че всяка стотинка е отивала по предназначение. Страхотни момчета, които почти самостоятелно държаха жив професионалния футбол и ДЮШ. Футбола има нужда от хора като вас!“, пише Дяков."Най-голямата ми гордост е, че нито за секунда не предадох ценностите си. Винаги Пирин и футбола беше на първо място, без абсолютни никакви лични интереси. Не, че нямаше доста опити за "другото". Работих отлично със страхотни колеги на всички нива. Успех на момчетата и ще се видим на стадиона!“, завърши Дяков.Пирин се намира на 7-о място във Втора лига с 28 точки. Тимът е с нов собственик от старта на пролетния полусезон в лицето на