Мирослав Барняшев, известен като Русев в Световната федерация по кеч (WWE), загуби от новата машина за победи в организацията Оба Феми.
Двамата се изправиха един срещу друг в един от главните двубои на шоуто WWE Monday Night RAW, провело се през изминалата нощ в "Climate Pledge Arena" в Сиатъл, Вашингтон, САЩ.
198-сантиметровият африканец и 183-сантиметровият българин започнаха здрав двубой, но той продължи едва 3 минути и 8 секунди, след което тежащият 141 килограма Оба Феми взе превес и спечели сблъсъка, за да продължи серията от победи.
Най-вероятно той е гласен за следващото голямо име в WWE. 27-годишният атлет е бивш шампион на NXT WWE.
