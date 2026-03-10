ЗАРЕЖДАНЕ...
Ливърпул гостува в ада на Истанбул в търсене на реванш в Шампионска лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Liverpool FC
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 19:45 часа българско време на стадион "Рамс Парк" в Истанбул.
Двата тима играха през този сезон в турнира - в основната му фаза като турците спечелиха с 1:0 точно на свой терен. Това се случи в края на септември 2025-а година след гол на Виктор Осимен от дузпа.
"Чжим бом" правят много силен сезон, водейки в Суперлигата на южната ни съседка, а в Шампионска лига стигнаха "Топ 16", елиминирайки по пътя си италианския колос Ювентус.
Ливърпул финишираха в "Топ 8" на основната фаза и си спечелиха правото да пропуснат първия плейофен кръг.
Преглед на историческата статистика между тези два тима показва превес на Галатасарай - 3 победи (1 в приятелски двубой), 2 равенства и едва 1 успех за "мърсисайдци".
Бетинг операторът PalmsBet.com предлага коефициент от 1.73 за победа на Ливърпул, 4.20 за равенство и 4.25 за победа на Галатасарай.
BETHUB.bg предлага сходни ставки: 1.78 за победа на гостите, 4.25 за равенство и 4.75 за победа на домакините.
Още по темата
/
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.