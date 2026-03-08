Карлос Алкарас коментира победата си над Григор Димитров в среща от втори кръг на "Мастърс 1000" турнира в Индиън Уелс. Тя бе негова 17-а поредна през сезон 2026, в който той няма поражение!
"Знаех, че ще бъде трудно в тези условия и срещу този съперник. Неговият стил на игра е изключително опасен и ми е трудно да контролирам топката, когато Григор изпълнява най-добрите си удари, а това ми се случва срещу много малко играчи.
Мисля, че днес съумях да се адаптирам малко по-добре към условията и затова спечелих, но мачът беше значително по-оспорван, отколкото показва резултатът. Генерално съм изключително щастлив с представянето си тази вечер и това е един от най-силните ми мачове в първи кръг на дадено състезание.
Просто наистина обичам да играя в Индиън Уелс, което прави всичко да се получава по-лесно за мен", заяви Алкарас.
