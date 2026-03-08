ЗАРЕЖДАНЕ...
Сапарева баня посреща световен шампион
Поводът за събитието е успешното участие на състезателите от Спортен клуб по биатлон "Сапарева баня“ в Световното първенство по биатлон, проведено в град Арбер, Германия.
По време на срещата ще бъде поздравен Георги Джоргов – състезателят от Сапарева баня, който спечели златния медал в категорията юноши и девойки до 19 години и донесе историческа победа за България.
Заедно с него на събитието ще присъстват неговите треньори и съотборници от клуба, които също имат принос за постигнатия успех.
Георги Джоргов триумфира в масовия старт на световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер. Той спечели надпреварата на 12 км при юношите до 19 години, след като навакса падане на старта на грешка при първата стрелба.
До края на надпреварата Джоргов бе безпогрешен на рубежа и заслужи историческата победа.
