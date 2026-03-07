Григор Димитров ще направи своя първи демо турнир през сезона. Това ще се случи на UTS надпреварата, която ще се проведе във френския град Ним на 3-и и 4-и април.
Това ще бъдат и първи двубои за хасковлията на клей за 2026-а година.
Димитров ще играе на четвъртфинал в състезанието срещу "Топ 10" играча Феликс Оже-Алиасим от Канада. Северноамериканецът е поставен и под номер 1 в схемата. Победителят от тази двойка ще срещне на полуфинала спечелилия измежду Андрей Рубльов и Алехандро Давидович-Фокина. Другите четвъртфинални двойки са Каспер Рууд-Карен Хачанов и Александър Бублик-Юго Умбер.
Димитров е играл и на други подобни състезания под шапката на UTS, чиито двубои се провеждат по различни правила.
Припомняме, че тази нощ Григор Димитров излиза срещу световния номер 1 Карлос Алкарас в битка за място в трети кръг на "Мастърс 1000" в Индиън Уелс, САЩ. Подробности за срещата четете ТУК.
